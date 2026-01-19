Serio contratiempo para el Valencia en el fichaje de Ndidi

En Turquía aseguraban que el club che iba a presentar una oferta de cesión con opción de compra por el mediocentro nigeriano, pero el Besiktas ha dado a conocer que se ha lesionado con su selección en la Copa África

La lesión de César Tárrega ante el Getafe ha incrementado las prisas del Valencia por cerrar al central que necesita Carlos Corberán. Un fichaje que ya era prioritario tras el percance sufrido por Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporada, y en el que vuelca sus esfuerzos en estos momentos la dirección deportiva. Pero al mismo tiempo, en Mestalla también quieren reforzar la plantilla con un mediocentro que aporta mayor capacidad física y un extremo, a petición del entrador de Cheste.

Para la medular, son varios los nombres que se vienen barajando, como el de Frank Onyeka, que apenas cuenta con minutos en el Brentford inglés, o su compañero de selección Wilfred Ndidi, al que ya se intentó firmar en verano, si bien las elevadas pretensiones del Leicester tumbaron la operación. En su lugar, puso rumbo al Besiktas, con el que firmó hasta 2028 más otra campaña opcional tras un traspaso cifrado en 8 millones de euros.

A Ndidi le gustaría jugar en LaLiga, donde hay más clubes interesados

En las últimas horas se había apuntado en la prensa turca ha apuntado que el Valencia estaba preparado para presentar una oferta formal bajo la fórmula de una cesión con opción de compra, apuntando además que el interés che ha sido recibido con buenos ojos por sus representantes. Es más, al mediocentro africano le seduce la idea de jugar en LaLiga, donde habría otros dos equipos tras sus pasos.

El parte médico de Ndidi

Sin embargo, todo podría torcerse tras la lesión sufrida por Ndidi en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa África disputado este pasado sábado. "Nuestro jugador Wilfred Ndidi, quien no pudo continuar jugando en el minuto 70 del partido de la Copa Africana de Naciones entre Nigeria y Argelia debido a un dolor en el isquiotibial izquierdo, ha sido diagnosticado con una distensión y hemorragia en el bíceps femoral tras una resonancia magnética realizada por el personal médico de la selección nigeriana. Wilfred Ndidi ha comenzado su tratamiento", ha comunicado al respecto el propio Besiktas.

Se desconocen los plazos de su recuperación y hasta qué punto este contratiempo podría borrar a Ndidi de la lista que maneja el Valencia para apuntalar su centro del campo. En caso de tener que permanecer varias semanas de baja, como todo apunta a que sucederá, en Mestalla podrían dar un giro y activar otras opciones, pues la idea es que el refuerzo que llegue lo haga para aportar de forma inmediata.

Los números de Ndidi en el Besiktas

Valorado en 10 millones de euros por la web especializada Transfermarkt, el internacional nigeriano de 29 años es pieza importante en su equipo con el que ha disputado hasta la fecha 16 encuentros, todos ellos como titular, firmando además un gol y una asistencia. Pese a ello, el club de Estambul estaría dispuesto a escuchar propuestas.