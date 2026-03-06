Nuevos avances tecnológicos en LaLiga: los árbitros llevarán una microcámara

La Real Federación Española de Fútbol y LaLiga realizarán este fin de semana una prueba tecnológica inédita en el campeonato. Dos partidos de la jornada 27 contarán con la llamada ''RefCam', una microcámara que portará el árbitro principal para captar imágenes desde su propia perspectiva durante el juego

La Real Federación Española de Fútbol, a través del Comité Técnico de Árbitros, y LaLiga han anunciado la puesta en marcha de una prueba tecnológica en dos encuentros de la jornada 27 de Primera división. Se trata de la denominada 'RefCam', una microcámara que será utilizada por el árbitro principal con el objetivo de experimentar nuevas formas de retransmisión y mejorar la transparencia del arbitraje.

Esta tecnología permitirá captar imágenes y audio desde la perspectiva del colegiado sobre el terreno de juego. Aunque el sistema ya ha sido utilizado en competiciones internacionales y en algunas grandes ligas europeas, será la primera vez que se pruebe en partidos de LaLiga.

Dos partidos servirán como prueba

La experiencia piloto se llevará a cabo en dos encuentros concretos de esta jornada. El primero será el Valencia - Alavés, mientras que el segundo será el Espanyol - Real Oviedo, que cerrará la jornada el lunes.

Según informó el CTA en un comunicado oficial, el árbitro designado para cada uno de esos encuentros llevará incorporada esta microcámara durante el desarrollo del partido. Las designaciones arbitrales se conocerán en los días previos a cada choque.

Las imágenes no se emitirán por ahora

Tanto LaLiga como la RFEF han aclarado que las imágenes y el sonido captados por la 'RefCam' no serán emitidos durante esta jornada. La iniciativa forma parte únicamente de una fase de pruebas técnicas.

“Las imágenes y el audio que puedan captar estas microcámaras no se van a emitir en esta jornada, ya que se trata exclusivamente de una prueba técnica”, señala el organismo federativo.

Sin embargo, ambas instituciones consideran que esta tecnología podría formar parte de la experiencia televisiva en el futuro si los resultados de las pruebas son satisfactorios.

Una cámara integrada en el sistema del árbitro

La 'RefCam' es un pequeño dispositivo que se integra en el sistema de comunicación que utilizan los árbitros durante los partidos. La cámara suele colocarse en la zona del auricular o del micrófono que lleva el colegiado. Gracias a su posición, permite capturar imágenes en primera persona desde el punto de vista del árbitro, mostrando cómo percibe el juego desde el centro de la acción.

Además de la imagen, el sistema también puede registrar audio ambiental y las conversaciones que se producen en el terreno de juego, lo que abre la puerta a nuevas formas de mostrar el fútbol en televisión.

Una tecnología ya utilizada en otras competiciones

Esta microcámara no es una innovación completamente nueva en el fútbol internacional. El sistema se utilizó por primera vez de forma oficial durante el Mundial de Clubes del pasado año, donde permitió ofrecer imágenes desde la perspectiva del árbitro.

Tras aquella experiencia, varias competiciones europeas han comenzado a realizar pruebas similares. Ligas como la Premier League, la Serie A italiana o la Bundesliga alemana ya han experimentado con este tipo de cámaras en distintos encuentros. La introducción de esta tecnología en LaLiga forma parte de la estrategia de modernización que impulsa el campeonato español para adaptarse a las nuevas tendencias audiovisuales.

Más transparencia y cercanía para el espectador

LaLiga y la RFEF han destacado que esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia de innovación que busca mejorar la experiencia de los aficionados y acercar el juego al espectador.

“Esta iniciativa se enmarca en la constante búsqueda de innovación con el objetivo de acercar al aficionado a la realidad del partido y reforzar la transparencia”, señala el comunicado.

Si las pruebas realizadas este fin de semana resultan satisfactorias, no se descarta que esta tecnología pueda incorporarse en el futuro, ofreciendo una visión completamente nueva del juego desde los ojos del árbitro.