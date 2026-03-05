Biris Norte pide "respeto" y abandera la pañolada contra los árbitros

"Basta ya de decisiones dirigidas, basta ya de mirar hacia otro lado. ¡Transparencia y justicia para nuestro escudo!", claman las peñas

Las peñas del Sevilla FC se están organizando esta semana para protestar este domingo 8 de marzo, durante el partido de LaLiga ante el Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 27ª, por los últimos arbitrajes recibidos, con la expulsión perdonada a Antony Matheus dos Santos en El Gran Derbi del pasado fin de semana como colofón (se reclama un pisotón a Joaquín Martínez 'Oso' idéntico al que costó la segunda a Juanlu Sánchez ante el Deportivo Alavés), además de los siete partidos de sanción a Matías Almeyda por encararse con Galech Apezteguía y negarse a irse del campo ante el Deportivo Alavés.

Para abanderar lo que se espera sea una reclamación masiva de todo el Ramón Sánchez-Pizjuán, la más antigua y señera de las agrupaciones de aficionados, Biris Norte, la ha hecho suya, llamando a filas al sevillismo de base con un mensaje en sus redes sociales: "Si el respeto no llega desde arriba, que se escuche desde la grada. Este domingo, pañuelos al aire contra el abuso arbitral que sufre el Sevilla FC. Basta ya de decisiones dirigidas, basta ya de mirar hacia otro lado. ¡Transparencia y justicia para nuestro escudo!". Un aviso también a navegantes por la supuesta inacción de la directiva blanquirroja.

Todos los errores denunciados por el sevillismo en 26 jornadas

Jornada 1: Athletic 2-2 Sevilla

Empujón dentro del área de Paredes a Akor Adams no señalado y sí pitado un penalti de Juanlu sobre Nico Williams en el que roza el pie por detrás al extremo.

Jornada 4: Sevilla 2-2 Elche

Penalti sobre Vargas no pitado con 0-0 y uno de los tres goles anulados a Isaac Romero muy dudoso.

Jornada 5: Alavés 1-2 Sevilla

Siete amarillas con 19 faltas y una sola con 20 el cuadro 'babazorro'.

Jornada 10: Real Sociedad 2-1 Sevilla

Penalti sobre Alfon no señalado y sí uno de Fábio Cardoso que le da en la mano tras rebote en el pecho.

Jornada 13: Espanyol 2-1 Sevilla

Claro penalti sobre Vargas no señalado.

Jornada 14: Sevilla 0-2 Betis

Roja directa a Isaac Romero por una entrada a Valentín Gómez que podía haberse quedado en amarilla y multa por el lanzamiento de botellas, que paró un rato El Gran Derbi, acusando los anfitriones a Natan y Bartra de provocar a la grada.

Jornada 15: Valencia 1-1 Sevilla

La asistente de Cuadra Fernández acusa a Almeyda de comentarios machistas.

Jornada 17: Real Madrid 2-0 Sevilla

Segunda amarilla perdonada a Rodrygo, penalti de Fran García a Juanlu que se fue al limbo y dos penaltis (de Sow a Rodrygo y de Oso a Bellingham) que no eran y, al menos, arreglaron desde el VAR.

Jornada 19: Sevilla 0-1 Celta

Penalti sobre Agoumé que ni siquiera revisan en el VAR.

Jornada 20: Elche 2-2 Sevilla

Penalti sobre Oso obviado por una mano inexistente de Akor Adams en el inicio de la jugada.

Jornada 21: Sevilla 2-1 Athletic

Gol anulado a Gudelj de forma muy rigurosa.

Jornada 22: Mallorca 4-1 Sevilla

Penalti señalado a Carmona de espaldas sobre Virgili.

Jornada 23: Sevilla 1-1 Girona

Dos manos dentro del área no señaladas como penalti a Vitor Reis.

Jornada 24: Sevilla 1-1 Alavés

Penalti no pitado de Yussi a Agoumé, segunda amarilla a Juanlu por un pisotón (la misma que perdonaron a Antony en el derbi) y roja directa a Almeyda por encararse con el árbitro que le costó siete partidos de sanción.

Jornada 26: Betis 2-2 Sevilla

Segunda amarilla perdonada a Antony (80') por un pisotón a Juanlu.