El Comité de Disciplina impone una sanción menor para el Real Betis tras el lanzamiento de dos botellas en El Gran Derbi

Las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos del club surten efecto y todo se queda en una mínima multa económica, después de que De Burgos Bengoetxea recogiese el lanzamiento en el acta y de que LaLiga lo denunciase ante el Comité de Disciplina de la RFEF

La amenaza se ha quedado en una sanción menor para el Real Betis, que temía consecuencias más graves -desde cuantías económicas muy superiores hasta un apercibimiento de cierre parcial- después de ver cómo Ricardo de Burgos Bengoetxea incluía en el acta las dos botellas de una conocida marca de refrescos que él mismo recogió del césped del Estadio de La Cartuja. Todo ocurrió en el minuto 85, cuando Isaac Romero se fue a una esquina para celebrar el 2-2 y se quitó una camiseta que su compañero Akor Adams quiso ondear haciendo uno del banderín de córner, y LaLiga lo había denunciado en su informe semanal al Comité de Disciplina de la RFEF.

El Betis sólo tendrá que pagar 300 euros por el lanzamiento de objetos en el derbi

Los servicios jurídicos del club verdiblanco se habían intentado adelantar a la sentencia que el juez de Disciplina debía dictar tras la reunión de este miércoles y no le ha salido nada mal. El fallo tiene en cuenta "las alegaciones aportadas por el Real Betis Balompié respecto al lanzamiento de objetos efectuado en el minuto 85 del encuentro" y finalmente todo se ha quedado en una multa económica de apenas 300 euros.

En este tiempo de decisiones de la justicia deportiva está habiendo tanta disparidad como en los arbitrajes o en las revisiones del VAR: el Sevilla FC le tiene suspendida de manera cautelar, pero recibió una multa de 6.000 euros y el cierre parcial de la Grada Baja de Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán por un suceso similar en El Gran Derbi de la primera vuelta, mientras que RCD Espanyol y Villarreal CF también recibieron castigos igual de ínfimos (300 y 600 euros, respectivamente) por idénticos incidentes.

La resolución del Comité de Disciplina sobre la multa al Real Betis

"Primero.- En el Apartado 4 (Público) del acta arbitral se describen literalmente los siguientes hechos: 'En el minuto 85, tras la celebración del gol por parte del jugador Nº7 del Sevilla se lanzaron dos botellas de plástico de 0,5 litros cayendo dentro del terreno de juego estando ambas medio llenas, una con el tapón cerrado y otra abierta, sin llegar a impactar a nadie. Tras ello, se activó el protocolo por lanzamiento de objetos, notificando al Delegado de Campo que avisase por megafonía para que cesasen los lanzamientos de objetos desde la grada. Tras dicho aviso, no se volvió a repetir este incidente, por este motivo el juego estuvo detenido durante un minuto'".

"Segundo.- El Real Betis Balompié presenta alegaciones respecto a lo recogido en el acta arbitral, señalando que tras la activación del protocolo por lanzamiento de objetos el comportamiento de la afición fue ejemplar, que no se produjo daño físico ni material alguno y que la acción no alteró el desarrollo normal del partido", prosigue sobre este hecho en un estadio que en el derbi marcó un nuevo récord de asistencia.

"Tercero.- Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que aparecen reflejados en el acta arbitral y partiendo del reproche que merecen este tipo de conductas, procede analizar las circunstancias que concurren en este supuesto, en orden a determinar la tipificación y, en su caso, la correspondiente sanción que procede imponer al Real Betis Balompié con motivo del lanzamiento de objetos descrito en el acta", prosigue recordando que los objetos no impactan en nadie y tras el protocolo no se repitieron.

"Cuarto.- En este orden de cosas, se habría producido una infracción tipificada en el artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF y, por ende, procede imponer la oportuna sanción económica dentro del margen previsto en el citado precepto. En virtud de cuanto antecede, este Comité de Disciplina, acuerda, sancionar al Real Betis Balompié con una sanción de multa de 300 euros".