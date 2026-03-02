La posible sanción al Betis por el lanzamiento de dos botellas: lo que dice el acta y los agravios previos

El Sevilla tiene suspendida cautelarmente la multa de 6.000 euros y el cierre parcial de la Grada Baja de Gol Norte por el choque de la primera vuelta, mientras que Espanyol y Villarreal recibieron castigos ínfimos

Recogió De Burgos Bengoetxea en el acta de El Gran Derbi el lanzamiento de botellas durante la celebración del 2-2 de Isaac Romero, que se quitó la camiseta para colocarla sobre el banderín de córner, lo que provocó la ira de los suplentes del Real Betis y del público que se concentraba en esa zona del Estadio de La Cartuja. Aunque el lebrijano aclaró que no quería provocar a nadie y Lucien Agoumé, uno de los que se encaró con los seguidores locales, quitaba hierro al incidente, éste podría acarrear algún tipo de sanción para el anfitrión, como ocurriera con el Sevilla FC en la primera vuelta.

"En el minuto 85, tras la celebración del gol por parte del jugador Nº7 del Sevilla, se lanzaron dos botellas de plástico de 0,5 litros dentro del terreno de juego, estando ambas medio llenas, una con el tapón cerrado y otra abierta, sin llegar a impactar a nadie. Tras ello, se activó el protocolo de lanzamiento de objetos, notificando al delegado de campo (Víctor Antequera) que avisase por megafonía para que cesasen los lanzamientos de objetos desde la grada. Tras dicho aviso, no se volvió a repetir este incidente. Por este motivo, el juego estuvo detenido durante un minuto", explica el documento oficial.

El RCD Espanyol fue multado con 300 euros, en aplicación del artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF, por el lanzamiento masivo de botellas tras el 0-2 del FC Barcelona en el último derbi catalán. Ni cierres parciales del recinto de Cornellà-El Prat ni castigos ejemplarizantes. En su día, cuando Aitor Ruibal impidió que un envase del mismo tipo impactara en la cabeza de su compañero Antony después de marcar el paulista el 2-2 definitivo, supuso 602 euros para el Villarreal CF. Y no se premia la falta de puntería, pues con hechos idénticos en el Ramón Sánchez-Pizjuán durante El Gran Derbi que ganó el Real Betis por 0-2 le cayeron inicialmente al Sevilla FC una sanción de 120.000 euros y el cierre parcial durante tres encuentros la grada baja de Gol Norte, rebajado luego por Apelación a 6.000 y uno, respectivamente, aunque todo ha quedado cautelarmente en suspenso hasta que falle el TAD.

Recriminaciones a Antony, peleas entre béticos, un conejo ahorcado... La otra cara (mala) del derbi

Si la afición bética disfrutaba durante la primera parte de El Gran Derbi, exceptuando un episodio surrealista durante la previa bajo el Puente del Alamillo en la que se registró una pelea entre hinchas verdiblancos y el gesto de dudoso gusto de 'ahorcar' un conejo con la bufanda del Sevilla FC, la otra mitad del duelo cainita, tanto sobre el campo (empate a dos del eterno rival, que rozó la remontada) como a posteriori, no fue en absoluto positiva. Batista Mendy, Lucien Agoumé o Adnan Januzaj se dirigieron al Gol Sur del Estadio de La Cartuja, incluso, retando a algunos a que bajaran al césped. Para colmo de males, Antony terminó enfrentado, víctima de 'fuego amigo', con ciertos seguidores, defendido por Aitor Ruibal, 'Cucho' Hernández o el 'Chimy' Ávila.