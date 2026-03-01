Isaac Romero, autor del 2-2 definitivo en El Gran Derbi: "Hemos merecido más que el empate"

El lebrijano se reivindica ante el eterno rival, tras la expulsión de la primera vuelta, y saca pecho: "Si estamos todos juntos y concentrados, podemos levantar cualquier partido"

"Tenía muchas ganas de que llegara este partido, el de marcar. También estoy muy contento con el trabajazo que ha hecho el equipo, porque no es fácil sacar el partido adelante con 2-0 en el estadio del Betis. Ya saben que este equipo nunca se rinde, yo tampoco, así que muy contento con el empate", explicaba Isaac Romero en la 'flash interview' nada más terminar El Gran Derbi, del que fue gran protagonista al anotar en el minuto 85 el tanto que supuso el 2-2 definitivo para un Sevilla FC que logró levantar el 2-0 que imperaba al descanso en una media hora final soberbia.

En esa acción, el lebrijano aclaraba cómo se desarrolló todo: "Hablé lo justo y necesario al compañero para que me la dejara y le pegué con todo lo que llevo dentro. Gracias a Dios, terminó entrando". Y añadió que la clave estuvo en no volverse locos en el intermedio: "En el vestuario hablamos de que ya habíamos demostrado muchas veces que, si estamos todos juntos y concentrados, podemos levantar cualquier partido. Hemos dejado todo lo que teníamos en el campo todos los compañeros y, para mí, creo que hemos merecido más que el empate".

De hecho, Akor Adams tuvo dos grandes oportunidades, salvadas por Álvaro Valles y Diego Llorente bajo palos, aunque también es cierto que Ez Abde mandó un derechazo al poste en el alargue. "No tiene por qué estar triste, ya que ha hecho todo lo que ha podido. Debe estar contento todo el grupo, porque hemos dado el máximo para conseguir el empate", sentenciaba el '7', que acudió luego a la zona mixta de La Cartuja para hablar de éstos y otros asuntos.

Sorpresa

"Bueno, ha sido más esperado que inesperado, porque veníamos trabajando durante toda la semana, aunque el primer tiempo no se ha dado como queríamos. Sabíamos que teníamos que dar mucho más para conseguir un punto aunque fuera, y así ha sido, pero bueno, para mí y para el equipo creo que nos hemos merecido hasta más todavía".

Reacción con doble desventaja

"El 2-0 nos ha ayudado a despabilar y a darnos cuenta que con lo que estábamos haciendo no nos daba y teníamos que dar más todavía. En la segunda parte hemos salido a por ello y a controlar el juego y, gracias a Dios, pues han salido las cosas como queríamos".

Reivindicación

"Como he dicho antes, tenía muchas ganas de marcar ya en un derbi y estaba esperando también; vengo trabajando para tener la oportunidad y los minutos, así que contento por mí, porque creo que me lo merezco después del trabajo que hago, y por el equipo más todavía. Siempre digo que a veces me podrá salir mejor o peor, pero creo que el trabajo y lo que dejo por este escudo es todo lo que llevo dentro; es una emoción súper grande. Le he pegado con todo lo que tengo dentro y ha querido entrar la pelota hoy".

Cuentas por la salvación

"Es un gran punto después de ir por debajo casi todo el partido. Como he dicho, creo que hemos merecido más y, ahora, pues nos da confianza para seguir trabajando e ir despegándonos de la parte baja de la tabla".

Almeyda

"Yo me lo he encontrado antes de venir para acá. Bueno, está contento como todos nosotros, que hemos podido levantar el partido después de ir por debajo y es normal que estemos contentos, porque hemos hecho un gran esfuerzo todo el día".

Incidentes con la grada

"Ah, bueno, ya sabemos lo que son estos partidos; igual que nuestra gente les dice cosas a ellos, ellos también a nosotros nos tiran de todo, pero bueno, hay que saber aceptar estas cosas por este tipo de partidos y nada, a no echar cuenta de la gente y a seguir trabajando. Yo, de la euforia, me ha salido quitarme la camiseta; estaba deseando marcar un gol en un partido como éste y es lo que me ha salido; no he intentado provocar a nadie, sino que sólo es una celebración como hacen muchos jugadores y no ha sido mi intención provocar a nadie".