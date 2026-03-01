Puntos uno por uno del Sevilla FC frente al Real Betis: Oso e Isaac rescatan un punto que sabe a tres

El Sevilla FC acaba haciendo un auténtico milagro y es capaz de rescatar un punto que sabe prácticamente a victoria; así lo vivimos y contamos en directo

El Sevilla FC ha hecho casi el imposible en el Estadio de La Cartuja. Cuando menos se esperaba, ha conseguido sacar un punto del derbi sevillano, que sabe casi a victoria. La primera parte se puso muy mal para el equipo de Almeyda, que vio como se ponía hasta dos goles abajo tras dos golazos de Antony y Fidalgo. La moral, por los suelos. Aunque aparecieron unos cambios que le dieron un aire muy distinto al equipo, siendo los protagonistas Oso y Ejuke. Ambos le aportaron electricidad y fueron los precursores de los tantos de Alexis primero y de Isaac después.

Las notas de los jugadores sevillistas en la frente al Betis

Vlachodimos: 5

No tuvo que intervenir en el encuentro y, a excepción del primer gol, poco más pudo hacer en las consecutivas acciones ofensivas del equipo de Pellegrini.

Carmona: 1

Lamentable partido de José Ángel Carmona, es complicado poder calificarlo de otra manera. Totalmente errático en todas las decisiones tomadas, saltando mal a la presión en el segundo gol, siendo incapaz de poder parar a Abde en el primero, eligiendo mal el pase en una de las pocas del Sevilla en la primera parte...

Azpilicueta: 4

Partido normal del central que, aunque ha estado muy desacertado en el primer gol, se mantuvo correcto durante el resto del encuentro.

Kike Salas: 5

El del Morón de la Frontera se mantuvo correcto durante los noventa minutos, llegando a tener varias aproximaciones arriba que crearon peligro en el equipo verdiblanco.

Gudelj: 5

Uno de los encargados de darle esa tranquilidad al equipo sevillista, partiendo con tranquilidad desde atrás, aunque la nota negativa la deja en su inacción en el primer gol bético.

Suazo: 5

No ha sido un partido horribilis del lateral chileno, aunque la tarjeta le ha acabado lastrando su participación en el derbi sevillano. Desde el comienzo, demostró cierta autoridad desde el carril izquierdo, de hecho las pocas llegadas que tuvo el Sevilla se iniciaron desde ahí, con una cierta muestra de carácter que imprimió el lateral.

Juanlu: 5'5

El quinteño no ha estado mal en la tarde en el Estadio de La Cartuja, llegando a ser uno de los que generaba en ese carril derecha y dotando de cierta calma en ciertas acciones defensivas.

Agoumé: 2

Algo parecido a lo de Carmona, no metiendo la pierna para evitar el primer gol de Antony y no entendiéndose en una intercepción aparentemente sencilla en la jugada que inició el 2-0. Las opciones eran escasas, pero meterse un tiro en el pie de esta manera lo hace imposible.

Sow: 5

No ha sido el Sow que tanto lucía en los partidos anteriores, llegando a desperdiciar una muy buena ocasión a pase de Alexis que pudo haber significado que el equipo se acercase en el electrónico. Aunque, dentro de la calma de la segunda mitad, ha sido uno de los artífices de ello.

Alexis: 4

El gol salvó la imagen del atacante chileno, que estaba deslumbrando entre poco y nada en el derbi. Su presencia estaba siendo prácticamente testimonial, aunque ya tuvo una acción donde se la cedió a Sow en la primera y su gran gol. Lo intenta, pero se vuelve a demostrar que no está para el Sevilla FC.

Akor Adams: 4

El nigeriano no estuvo acertado en el campo, aunque Álvaro Valles sacó una suya clarísima que pudo haber significado el empate en el marcador. Se le buscaba por arriba, pero no se encontraba al delantero africano.

Javier Martínez: 7

Gran cambio de guion protagonizado desde el banquillo. El encuentro necesitaba tranquilidad y electricidad, y eso lo supo entender el cuerpo técnico sevillista. Punto de entrenador, sin lugar a duda.

Ejuke: 6

Muchas veces, el intentar algo distinto cambia mucho un partido. Y eso pasó con la entrada del extremo nigeriano, cuya electricidad fue el detonante del cambio de guion en el derbi. Poco acierto, pero aportación clave para cambiar la dinámica.

Oso: 8

Descomunal, una vez más. Como un canterano es capaz de cambiar de tal manera un encuentro y jugar como si llevase veinte partidos en la élite. Era el día de demostrar, y el argentino lo hizo a las mil maravillas, siendo capaz de zafarse en muchas ocasiones de Aitor Ruibal y poniendo un exquisito centro a Alexis.

Isaac Romero: 6'5

Golazo del de Lebrija para reivindicarse en el derbi sevillano. Desde la frontal, disparo potente ante el que nada pudo hacer Álvaro Valles. El mejor escenario para hacerlo.

Januzaj: SC

Batista Mendy: SC