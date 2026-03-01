Pellegrini explica por qué hizo sólo dos cambios: "Podríamos haber hecho a lo mejor uno más, pero estimamos que en ese momento era lo mejor seguir de esta manera"

El entrenador del Real Betis compareció en rueda de prensa en donde analizó el empate a dos contra el Sevilla FC. Afirmó que están dolidos, no achacó la igualada a un bajón físico y dio su explicación de por qué hizo sólo dos cambios durante El Gran Derbi

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, se mostró dolido por el empate a dos contra el Sevilla FC y explicó por qué hizo sólo dos cambios en todo el encuentro.

"Estoy muy amargado por el resultado, pero el fútbol dura 90 minutos, pero nosotros hicimos 45 minutos muy buenos en el primer tiempo, donde hicimos dos goles, tuvimos el control del partido y el Sevilla prácticamente no nos llegó a portería. En el segundo tiempo, desgraciadamente, por medio también de ellos, inconscientemente, nos refugiamos en el marcador, les entregamos a ellos la iniciativa y tuvieron la capacidad de empatarnos el partido. Después tuvieron la oportunidad, nosotros también situamos un palo, pero creo que en el segundo tiempo prácticamente no llegamos a portería, refugiándonos en un marcador, que no es normalmente lo que hacemos", afirmó en rueda de prensa.

Entrando más en el encuentro achacó acabar empatando a dos contra el Sevilla FC por el paso atrás que dio el Real Betis durante la segunda parte. "Fue justamente lo que sucedió. Yo creo que en el primer tiempo las cosas por las cuales nos pudimos colocar en ventaja en el marcador fue por la agresividad que estábamos en la recuperación del balón y después con el control y los movimientos ofensivos que hicimos. En el segundo tiempo nos refugiamos en nuestro campo, esperando que se equivocaran. Bueno, no se equivocaron en las dos jugadas que les permitió a ellos empatar el partido, pero no fue nuestra intención, se fue dando porque el juego nos fue llevando así".

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, explica por qué hizo sólo dos cambios

Pellegrini argumentó por qué hizo sólo dos cambios. "Hicimos los dos cambios porque estimamos que el primero con Altimira para reforzar un poco más la zona media antes que sacar a otros jugadores ofensivos. Todavía teníamos siempre la esperanza que las dos bandas, tanto Antony como Abde, pudieran marcar una diferencia. Sacamos a Cucho Hernández, que ya estaba fundido por Bakambu. Y la línea de defensores atrás, la verdad es que no había mucho más para hacer cambios. Podríamos haber hecho a lo mejor uno más, pero estimamos que en ese momento era lo mejor seguir de esta manera con el refuerzo de Altimira en el medio, que fue lo que intentamos hacer".

Por otro lado, después dijo que seguramente cuando el planteamiento sale más podría haber hecho alguna sustitución más. "Cuando los marcadores suceden, les gustaría haber hecho todo contrario a lo que hizo. Seguramente estamos 2 a 1, y sale Antony por Ángel Ortiz, y nos empata, no saqué a Antony cuando estaba el partido así. Son las circunstancias que tiene el partido, uno lo va viendo de esa manera, creíamos que era la mejor manera de hacerlo. Pero, lógicamente, cuando los resultados no son, le hubiera gustado hacer todo lo contrario".

Pellegrini cree que el bajón del Betis fue más mental que físico

Por otro lado, aseguró que no vio bajón físico del Real Betis. "No, no creo que haya sido por un bajón físico. Partió en el segundo tiempo desde el comienzo. Yo creo que siempre hay un mérito del Sevilla también, aquí tenemos mérito al Sevilla. En segundo lugar, yo creo que inconscientemente uno se refugia en un marcador y le dejamos a ellos tener mucho control del balón, que es lo que no habíamos hecho en el primer tiempo. Pero no fue esa la intención y no fue un problema de cansancio, un problema psicológico, no más que quisimos refugiarnos en un marcador".

A continuación, compartió la visión de Aitor Ruibal diciendo que en la segunda parte el Betis no estuvo a buena nivel. "No sé si un exceso de confianza, pero sin lugar a dudas, cuando uno va ganando 2-0 en su casa y termina al final empatando el partido a dos y con poca llegada en el segundo tiempo. No fue la intención del equipo refugiarse atrás, se fue dando el partido de esa manera. A lo mejor el Sevilla tampoco nos hacía mucho daño, entonces los esperamos atrás, pero en jugadas puntuales le pueden hacer los goles. Creo que hicimos en el segundo tiempo todo lo contrario a lo que deberíamos haber hecho".

Pellegrini aseguró que la causa del empate fue un cosa de equipo. "No, yo no le echaría la culpa a un supuesto bajón físico de Fidalgo. Yo creo que fue una cuestión del equipo completo, que nos refugiábamos ya atrás, que dejamos a ellos tener la iniciativa. Después, los últimos, además, pusimos después a Sergi Altimira por él, y cuando estábamos dos a uno, al final nos pudieron empatar a dos. Así que yo no voy a resistir, no creo que sea el rendimiento de un jugador puntual, o de haber hecho más cambios, creo que fue una cuestión psicológica del equipo, refugiarse en un marcador que nos permitió aguantarlo hasta el final".

Por último, entendió que la afición esté enfadada. "Por supuesto que lo entiendo, estamos nosotros también muy enfadados. La manera como se empata el partido, se pierden dos puntos en casa, ante el rival más importante, y en la lucha que estamos por Europa, nos tiene que dejar a todos muy dolidos. Pero por otro lado, también esto es fútbol, los partidos duran 90 minutos, hicimos 45, muy buenos, pero hay un rival al frente también, que habrá tenido algún mérito en intentar también dar vuelta al partido. La amargura la tenemos todos exactamente igual, tanto los hinchas, como los jugadores, como los técnicos, hay que intentar superarlo lo antes posible y seguir el camino".