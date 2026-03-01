Betis 2-2 Sevilla: Alexis e Isaac dejan helada La Cartuja y hacen justicia

Una parte para cada equipo, con una doble ventaja verdiblanca que su eterno rival supo equilibrar; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Sevilla FC logró levantar un 2-0 en contra para arañar un empate en El Gran Derbi merced a su notable segunda mitad, en la que Alexis Sánchez e Isaac Romero anularon la doble ventaja obrada antes del descanso por Antony Matheus dos Santos y Álvaro Fidalgo. Y pudo pasar cualquier cosa en el epílogo, con ambos volcados en pos de dos puntos más, porque Álvaro Valles y Diego Llorente evitaron que sendos disparos de Akor Adams obraran a la postre la remontada, mientras que el poste evitó que Ez Abde coronara una gran actuación, iniciando las acciones de los dos tantos heliopolitanos, con el tanto de la sentencia. El resultado sirve de poco a ambos, aunque anímicamente es un filón para los nervionenses.

De inicio, cambio de sistema en los blanquirrojos, sacrificando el 'Pelado' su acostumbrado 1-5-3-2 de las últimas semanas para apostar por un 1-4-4-2 al que recurrió varias veces cuando se metía en problemas; esta vez, doblando lateral por la izquierda para frenar a la dupla Aitor Ruibal-Antony y con Juanlu por delante de Carmona, lo que no es exactamente lo mismo al ser el quinteño un interior reconvertido en realidad. En fase defensiva, la versatilidad de los elegidos permitía la permuta por una primera línea más poblada.

Apretaban los foráneos de salida en campo contrario y, más allá de un pase filtrado de Marc Roca que Ez Abde remató de forma precipitada, se jugaba más cerca de Álvaro Valles que de Vlachodimos. Lo fue corrigiendo el anfitrión imprimiendo más ritmo en la circulación, asustando a los diez minutos con un centro-chut del 'Cucho' Hernández desde la línea de fondo que Gudelj desviaba con apuros a córner. Fornals hacía daño entre líneas, como cuando burló a Sow para que Azpilicueta tuviera que cruzarse 'in extremis' para evitar males mayores.

El 1-0 no tardía mucho más: Ez Abde hizo lo que quiso con Carmona, frenando y acelerando hasta caminar sobre la línea de fondo para ponerla atrás y que el 'Cucho' estrellara su lanzamiento a bocajarro en el cuerpo de Odysseas, que nada pudo hacer más que rozarla ante la siguiente chilena de Antony. No había comparación entre el caudal ofensivo de unos y otros, pese a Akor Adams intentó revertir la situación con un derechazo desde la frontal, sencillo para el meta rinconero.

No tenía reparos el cuadro verdiblanco en ceder el balón a los nervionenses, que recortaban distancias en el global de posesión y volvieron a avisar por medio de Sow, protagonista de un disparo muy flojo de interior desde una posición prometedora tras la dejada de Alexis. Apostaba el Real Betis por el robo y la transición, echando de menos en este cuarto de hora final del periodo inicial una mayor precisión en el pase. Lo intentó a continuación el de Tocopilla, aunque el plan local saldría a la perfección de nuevo en el 37.

Proyectó con inteligencia el 'Cucho' a Ez Abde, que amagó con el lanzamiento para asistir por dentro a Álvaro Fidalgo, letal de exterior y al primer toque en el mano a mano. Se estrena el ovetense con su nueva camiseta cuando parecía estar más cómodo el Sevilla FC. Fue lo último reseñable antes del intermedio, pues el que ganaba trató de hacer más sangre sin suerte y el que perdía optó por pertrecharse para cortar la sangría antes de que fuera irremediable.

Tomó cartas en el asunto desde el bus del equipo (prefirió ver desde allí el choque que desde el palco privado reservado en la grada de Fondo por su rival) Matías Almeyda, que potenció los costados con la entrada de Ejuke y Oso por el superado Carmona y el amonestado Suazo. Pasó a tener más pelota su escuadra, con su eterno rival bien colocado y encomendado claramente al contragolpe. La iniciativa blanquirroja tendría premio en el 62, cuando Alexis Sánchez, escapando de la marca de Natan, la cruzaba en plancha a centro del de Torrevieja.

Enseguida, el 'Niño Maravilla' tuvo que retirarse con molestias, entrando Isaac Romero, lo que convenció a Manuel Pellegrini de la pertinencia de sentar a Fidalgo para ganar briega y contención con Altimira. Tuvo el empate el cuadro nervionense en el 77, pero Valles tiró de reflejos para desviar sobre la línea un latigazo de Akor Adams que se había envenenado al rebotar en Natan y cambiar su trayectoria. Tragó saliva La Cartuja y afloraron los primeros silbidos de una grada inconformista.

A cinco del epílogo, Isaac Romero brindó a los suyos un merecido empate, al fusilar de zurda desde el semicírculo tras una falta colgada y mal despejada por la zaga verdiblanca. Se reseteaba El Gran Derbi casi sin margen de maniobra por parte y parte. Y el golpe al mentón despabiló a los anfitriones, que tuvieron el 3-2 en las botas de Ez Abde, que estrelló en el palo un derechazo que había desviado Gudelj en su intento de cruzarse. En el 91, Diego Llorente salvó el 2-3 bajo palos, con Valles superado por un Akor Adams que se quedó sin ángulo.

Ficha técnica del Real Betis - Sevilla FC de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals, Fidalgo (Altimira 70'); Antony, Ez Abde y 'Cucho' Hernández (Bakambu 70').

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona (Ejuke 46'), Azpilicueta (Januzaj 74'), Gudelj, Kike Salas; Juanlu, Agoumé, Sow (Mendy 90'), Suazo (Oso 46'); Alexis Sánchez (Isaac Romero 70') y Akor Adams.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (vasco), con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR. Amarillas a los locales Antony, Diego Llorente y Natan, así como a los visitantes Suazo, Isaac Romero y, Juanlu.

Goles: 1-0 (16') Antony; 2-0 (37') Fidalgo; 2-1 (62') Alexis Sánchez; 2-2 (85') Isaac Romero.

Incidencias: Segundo y último El Gran Derbi de LaLiga EA Sports 25/26, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 67.447 espectadores (récord en el escenario y, por ende, en un duelo de la máxima rivalidad), con 635 aficionados sevillistas en la zona acotada entre Gol Norte y Fondo.