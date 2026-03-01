Dudas, bajas y regresos confirmados por lesión y sanción del Sevilla ante el Rayo

Maupay se perdió a última hora el derbi por unas molestias en la víspera y será duda, como Vargas, Alexis y Azpilicueta, mientras que Joan Jordán y Nianzou estarán habilitados; cayó Suazo

Pasado ya El Gran Derbi, toca hacer inventario y pensar ya en el siguiente capítulo de la contrarreloj del Sevilla FC en pos de la tranquilidad definitiva en la clasificación. De momento, Matías Almeyda habrá de estar la semana entrante pendiente de Neal Maupay, baja de última hora ante el Real Betis por unas molestias sin concretar en el último entrenamiento que no mejoraron en la activación del mismo día del partido, por lo que el de Versailles se quedó, incluso, fuera de la convocatoria, cediendo por sorpresa su puesto en el once a Alexis Sánchez y no a un Isaac Romero que había ensayado entre los elegidos.

En principio, los técnicos y médicos nervionenses son optimistas respecto a la presencia del punta franco-argentino contra el Rayo Vallecano el próximo domingo 8 de marzo a partir de las 18:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. No será hasta este lunes cuando se divulgue el parte médico oficial, si bien todo hace indicar que la dolencia de Maupay no es grave, aunque se prefirió que no forzara para evitar un agravamiento. Será, por ende, duda, como un Rubén Vargas que se ejercitó con el grupo en los estertores de febrero, pero con el que se procedió de idéntica manera, máxime tras la mala experiencia del día del RC Celta, cuando recayó. A Marcao Teixeira no se le espera este curso. También pidieron el cambio Alexis Sánchez y César Azpilicueta.

En el capítulo de sanciones, regresarán Joan Jordán (que cumplió el segundo de los dos partidos por su expulsión en la banda ante el Deportivo Alavés) y Tanguy Nianzou (cumplido el choque por acumulación de amonestaciones). Ante el Real Betis estaban apercibidos José Ángel Carmona, Lucien Agoumé (con nueve tarjetas), César Azpilicueta y Gabriel Suazo (con cuatro). Todos ellos se libraron en el Coliseum de Getafe, pero el chileno vio pronto una amarilla este 1-M por una falta sobre Diego Llorente y no estará la próxima jornada (aunque ya está de vuelta Joaquín Martínez 'Oso', asistente en La Cartuja). El resto sí aguantó.

La lucha por la permanencia, muy apretada

Todavía, muy a su pesar, tendrá que estar pendiente el Sevilla FC de la lucha por la permanencia en Primera división. Con el Real Oviedo descolgado casi definitivamente, hasta el Levante UD ha recuperado esperanzas al imponerse al viernes a un Deportivo Alavés que podría tener pronto nuevo entrenador. Los empates de Elche CF y Rayo Vallecano no los alivian del todo, aunque les mantienen a salvo momentáneamente por que el RCD Mallorca volvió a caer. Girona FC y Getafe CF tienen compromisos complicados para cerrar esta jornada 26ª de LaLiga, aunque la victoria del Valencia CF es un problema añadido para los intereses nervionenses. Dentro de siete días, Sevilla-Rayo.