Rubén Vargas vuelve en el Sevilla a dos días del derbi

El internacional suizo se ha unido al grupo casi dos meses después de su lesión y a 48 horas de la cita cainita, pero en el club se apostará a priori por la prudencia; Oso y Castrín, totalmente a disposición

El Sevilla completó en la mañana de hoy el penúltimo entrenamiento de cara al derbi del próximo domingo contra el Betis, que se disputará en La Cartuja a partir de las 18:30 horas.

Esta sesión ha deparado una novedad de gran importancia en la actualidad sevillista, pues Rubén Vargas, tras una larga ausencia, ha vuelto a sumarse al grupo y ha trabajado con aparente normalidad con los compañeros.

Estaba previsto que el internacional suizo se sumara a la disciplina grupal durante esta semana, pero no lo ha hecho hasta la recta final después de que volviera a caer lesionado hace cerca de dos meses.

Prudencia en el club para su regreso

Cabe recordar que Vargas volvió a lesionarse ante el Celta pocos minutos después de su reaparición y el plazo de baja rondaba las siete semanas, y así ha sido. Su presencia, obviamente, alimenta las esperanzas del sevillismo de que pueda estar en el derbi, pero nadie quiere precipitar su regreso a escena para que vuelva a ocurrir lo de la otra ocasión, por lo que se ha unido hoy el grupo con vistas posiblemente al choque contra el Rayo.

Los que sí están disponibles para la cita de La Cartuja con completa seguridad son los ya recuperados Andrés Castrón y Joaquín Martínez 'Oso', pues ambos se han vuelto a emplear a tope en la sesión de esta mañana y pueden entrar en la lista de Almeyda para el derbi.

La enfermería sevillista casi vacía

De este modo, con la buena noticia de Rubén Vargas, la enfermería sevillista ha quedado prácticamente desierta, con la única presencia de Marcao, lesionado de larga duración.

En este sentido, Almeyda ha reducido el número de bajas para el duelo cainita al recuperar a Castrín y Oso, y solo pierde con total seguridad al brasileño y a los sancionados Nianzou y Joan Jordán. Tampoco contará salvo sorpresa con Vargas más allá de que hoy haya alcanzado el final del túnel con su incorporación a los entrenamientos.

Así las cosas, Almeyda, una vez que Juanlu regresa tras cumplir su castigo, dispone de más recursos para componer un once a pesar de la sanción de Nianzoum y a priori no se esperan muchos cambios en el once más allá del necesario para completar la defensa.

De esta forma, es probable que devuelva al centro de la zaga a Azpilicueta para cubrir el vacío y que Juanlu o Carmona ocupen el carril diestro.