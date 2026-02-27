Ejuke responde si será titular en el Sevilla en el derbi del domingo: "Lo aceptaré"

El extremo, que ha agitado el ataque sevillista en los últimos partidos, da pistas sobre el plan de Almeyda con él de cara a un derbi en el que reconoce que el Betis parte con ventaja

Las entradas en el campo de Ejuke en las segundas partes de los últimos partidos han agitado indiscutiblemente al ataque sevillista y mejorado la propuesta ofensiva nervionense, con más profundidad y mayor índice de peligro.

De momento, tras volver a un buen nivel de la Copa de África, Almeyda lo está empleando como revulsivo, pero ya se ha generado debate sobre si el técnico debería incluirlo en el once de cara al derbi. Un dilema al que se refiere el propio nigeriano, dejando alguna pista sobre lo que puede ocurrir el domingo acerca de su rol en la apuesta nervionense en La Cartuja.

De este modo, el extremo asegura que aceptará empezar desde el banquillo si así lo decide Almeyda, porque lo realmente importante para él es estar preparado para cuando lo requiera.

Ejuke, sobre si será titular o no en el derbi

"Para mí es lo mismo. Solo quiero estar preparado cuando el entrenador me necesite. No me importa si es de inicio o desde el banquillo; quiero ayudar al equipo cuando tenga la oportunidad de jugar. Si me toca empezar en el banquillo lo aceptaré", apunta en Muchodeporte Ejuke, que insistió en la misma idea cuando se le cuestionó sobre su crecimiento tras la disputa del torneo africano.

"Como dije, disfruto jugando al fútbol. Cada vez que tengo la oportunidad quiero dar lo mejor de mí. Algunos días pueden ser difíciles, pero lo que quiero es ayudar al equipo, jugar mi fútbol, ser feliz y hacer feliz a la gente", señaló el futbolista nervionense, que reconoce la ventaja bética de cara al derbi y desvela las intenciones con la que se desplazarán a La Cartuja.

Ejuke reconoce que el Betis llega mejor al derbi

"Sinceramente, en este momento ellos están mejor en la clasificación, pero nosotros solo pensamos en ir allí, estar concentrados y jugar el mejor partido posible. Estamos bien. El espíritu del equipo es alto. Estamos entrenando y tratando de concentrarnos durante la semana y también en el partido que tenemos por delante", apuntó Ejuke, que guarda buenos recuerdos del último derbi de Jesús Navas.

"Siempre es bueno ganar este tipo de partidos y más aún cuando juegas bien tanto individualmente como en equipo. Es la mejor sensación, especialmente en un derbi. Cuando juegas bien y ganas es un plus, pero lo más importante es ganar. A veces los partidos pueden ser feos, pero lo que importa es ser el que gana al final", aseveró.

La vida sin Almeyda en el banquillo

Además, explicó como está viviendo el equipo la sanción de Almeyda y jugar sin él en el banquillo. "Nosotros intentamos mantenernos unidos como equipo, aunque es una situación que no disfrutamos. No es algo que nos guste. Tratamos de estar juntos incluso si él no está en el banquillo directamente. Aun así, sigue dándonos información y ayudándonos junto con los otros entrenadores", se sinceró Ejuke, regateó hablar de los arbitrajes: "No quiero hablar sobre el arbitraje. Ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque está en nuestro juego, en intentar mejorar cada semana, en cuidar los pequeños detalles antes de los partidos".

También se le preguntó por dos futbolistas béticos que, como él, arriesgan en los costados y tratan siempre de desbordar, casos de Abde y Antony: "Son buenos jugadores. No quiero hablar demasiado sobre el Betis, pero tienen buenos futbolistas y están haciendo su trabajo".