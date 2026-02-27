Januzaj, renacido en el Sevilla, advierte al Betis: "Vamos con la intención de ganar"

Januzaj llega al derbi tras destacar contra el Getafe y lo afronta "sin miedo" y convencido de las posibilidades del Sevilla de firmar un buen resultado en La Cartuja

Januzaj resultó fundamental en la victoria clave conseguida el pasado domingo en el Coliseum, pues su ingreso en el césped tras el descanso le otorgó profundidad a un previsible ataque sevillista y sirvió un magistral pase filtrado que terminó convirtiéndose en el gol decisivo.

El belga se ha recuperado recientemente de su enésima lesión y afronta el derbi como un recurso valioso para Almeyda, que, posiblemente, lo guardará como as en la manga para un partido que el talentoso extremo afronta "sin miedo" y la intención de regresar a casa con los tres puntos.

«Nunca se sabe en un partido de fútbol. Si vas bien preparado no tienes que tener ningún miedo", señaló en Onda Cero Januzaj, que revela el plan del Sevilla en su visita La Cartuja: "Nosotros vamos a ir con la mentalidad de ganar el partido y vamos a prepararlo bien".

Januzaj no ve tanta diferencia entre Betis y Sevilla

Y es que Januzaj está convencido de que es factible sumar en el derbi al considerar que la brecha entre ambos equipos no es tan grande como refleja la clasificación.

"No veo tanta diferencia entre los dos equipos. Ha habido algunos partidos en los que podríamos haber sacado muchos más puntos y no pudo ser. Es un derbi y sabes las ganas que tiene todo el mundo de ver esos partidos y nosotros también", apuntó el futbolista nervionense, que a nivel personal afronta con ganas el que será su primer derbi pese a los años que lleva en Nervión: "Llevo muchos derbis en mi carrera, pero sé que este es muy especial y tengo ganas de intentar ganar el partido".

Y es que Januzaj se encuentra físicamente bien y con ganas de ayudar al Sevilla. "Siempre tengo ganas de participar, porque al final lo que me gusta hacer es jugar. Este año me han tocado un poquito las lesiones, pero ahora estoy muy bien, he hecho mucho trabajo en todos los aspectos y me siento muy bien ahora", apuntó el internacional belga, que afirma que nunca ha prestado atención a las muchas críticas que le han llovido y que desea rendir a alto nivel en el Sánchez-Pizjuán.

Januzaj pasa de las críticas

"Tengo 31 años y llevo muchísimos partidos y siempre juego al futbol porque amo al futbol. Nunca me he enfocado en las opiniones de la gente, porque el que juega soy yo. Siempre he tenido esa motivación y estoy listo para cuando el míster lo necesite", expresó Januzaj, que reconoce que le vino muy bien recuperarse en Dúbai: "Me benefició en muchos aspectos. También en el mental. Fui porque quería descansar también la mente y prepararme bien con preparadores y todo. Siempre he intentado jugar porque es lo que me hace feliz. Cogí mi tiempo para poder prepararme bien para los últimos partidos".