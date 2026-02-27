Las Setas, el escenario de gala de la Diputación de Sevilla para ensalzar el derbi sevillano

El céntrico enclave ha sido el lugar de encuentro entre los presidentes de ambas entidades y el de la Diputación de Sevilla, todo ello para mostrar esa imagen de respeto y de unión antes de este partido

El Gran Derbi se sigue cociendo en la ciudad de Sevilla, y cada vez más cerca que nunca. Ya estamos a escasos dos días para que ruede el balón en el Estadio de La Cartuja y que el equipo ganador pueda saborear una victoria de más de tres puntos. Las sensaciones son mejores en Heliópolis, y no es para menos. A pesar del empate frente al Rayo Vallecano, la pelea por los puestos de la Champions League es lo que hace soñar y mucho a la afición verdiblanca. En Nervión, la pelea es bien distinta, aunque la victoria frente al Getafe CF hizo que se viesen los puestos de descenso con algo más de lejanía.

Si hay algo claro es que, este partido, no son noventa minutos. Es algo que se vive más allá del terreno de juego, con las habituales bromas que existen dentro de las familias y con los seres queridos. Son muchos los momentos únicos que regala este partido y que, en muchas ocasiones, sirven para crear recuerdos imborrables junto a las personas más queridas. Lo importante es que, durante los días previos y posteriores, únicamente se pueda hablar de todo lo que ha acontecido en el césped y no de cualquier aspecto extradeportivo.

La Diputación de Sevilla ha mostrado su compromiso con ello y, en las Setas de Sevilla, ha realizado el correspondiente saludo entre los presidentes del Sevilla FC y del Real Betis. José María del Nido Carrasco y Ángel Haro han acompañado al presidente de la Diputación, Francisco Javier Fernández de los Ríos. Junto a las dos camisetas que vestirán el próximo domingo en La Cartuja, han posado todos los protagonistas para darle importancia a lo que debe prevalecer en un derbi. También han lucido las bufandas de ambos equipos, dándole colorido a uno de los enclaves del centro de la ciudad de Sevilla.

Algo curioso es que el atril usado para la foto entre ambos presidentes también ha sido usado por diversos aficionados que se encontraban en Las Setas para hacerse su respectiva foto y poder mostrar sus colores antes del encuentro. Ya son muchos los que van contando las horas para que de comienzo este encuentro, que siempre se vive de una forma única en esta ciudad. Y, con este tipo de actos, el mensaje está claro, y es que debe prevalecer el respeto antes que cualquier otro aspecto que pueda ensuciar esta fiesta del fútbol.