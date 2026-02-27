Pablo Alfaro: "El Betis es el gran favorito, pero yo no perdí ningún derbi en el Sevilla de los veinte duros"

El excentral sevillista, que analiza en ESTADIO el derbi del domingo, ve que el Betis llega con ventaja considerable, al igual que en buena parte de los que él disputó, pero también que toda la presión recae en los verdiblancos, no descartando un buen resultado sevillista si se dan determinadas circunstancias

Pablo Alfaro, legendario central del Sevilla, no perdió ninguno de los nueves derbis que disputó en su etapa como nervionense a principios de siglo a pesar de que varios los afrontó por debajo en la tabla, como ocurre en el duelo cainita del próximo domingo.

Ahora, el exdefensa, en palabras a ESTADIO Deportivo, extrapola esta experiencia a la actualidad y no descarta que el Sevilla logre obtener un resultado positivo en La Cartuja pese a que no duda en tildar de favorito al Betis por diversos motivos.

Alfaro cree que su experiencia en los derbis puede servir de ejemplo al Sevilla actual

"Por entonces nos llamaban el Sevilla de los veinte duros, porque estábamos en una situación económica muy compleja, y partíamos en inferioridad en michos derbis, pero yo no perdí ninguno de los nueve que jugué. Ellos tenían mayor presupuesto y un buen equipo y nosotros sacábamos una versión para que sobresalieran nuestras virtudes. Un ejemplo que puede venir muy bien a este Sevilla, el saber que aun así se puede jugar al fútbol, competir, hacerlo bien y que todo es posible", recuerda Pablo Alfaro, que en ningún momento se pronunció a espaldas de la realidad.

"El realismo nos dice que ahora mismo hay un equipo, que es el Betis, que está mejor clasificado, que está jugando en Europa, y todo lo que rodea al derbi hace que sea el favorito", apuntó Alfaro, que, no obstante, se aferra a la mística del derbi para abrir el abanico de posibilidades.

"También es cierto, como siempre, que los términos de favoritismo muchas veces saltan por los aires en los derbis. Es factible para el Sevilla sacar algo positivo si vemos esa versión competitiva del equipo sabiendo de las peculiaridades del derbi y que entre comillas, y hablando de fútbol, vas a meterte en la boca del león. El equipo tiene que sacar ese espíritu, primero porque todos sabemos que es un partido especial, y luego porque siguen siendo tres puntos muy importantes para el objetivo final de la temporada de seguir en la categoría", indicó el ahora entrenador, que señala otro factor que puede resultar fundamental y que, a su criterio, pesará sobre el Betis.

Alfaro que toda la presión recae en el Betis: "El favoritismo tiene doble lectura"

"El favoritismo del Betis también tiene una doble lectura y es la obligación, en este caso del equipo local, de ir a por el partido, y de saber que todo lo que no sea ganar no va a estar nunca bien visto. Por lo tanto, el ser competitivo e inteligente, y saber manejar las situaciones que se vayan dando durante el partido será vital", explicó en ESTADIO Alfaro, que deposita toda la presión en el Betis.

"Hay poco debate sobre quién tiene más presión, obviamente el Betis. Es el gran favorito por todo lo que hemos dicho y cuando tú eres favorito, digamos, estás obligado a que tus capacidades se impongan. No estamos inventando nada", apuntó.

Mensaje necesario de Alfaro para no alimentar las malas intenciones con Sevilla

Además, Alfaro quiso mandar un mensaje claro de cara a que una vez termine el partido solo se hable de fútbol y no de incidentes que alimenten malas intenciones a nivel nacional: "Los derbis son pasionales, se juegan desde mucho antes mucho después, pero hay que mandar el mensaje de que nada se salga de madre, porque cuando estamos fuera de Sevilla nos damos cuenta que muchos están deseando que pase algo para que la publicidad de Sevilla como ciudad y como afición sea mala. Y yo creo que eso tenemos que poner todos de nuestra parte, sobre todo los que hemos vivido dentro, y los que sabemos que hay que animar, que hay que apoyar, que hay que gritar, que hay que sufrir, pero que ya está".