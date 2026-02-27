Peque reivindica el buen momento en el que el Sevilla FC llega a El Gran Derbi: "Me da igual que el Betis sea favorito"

"Hemos sumado en todos los partidos de la segunda vuelta menos en uno", recuerda el jugador nervionense, quien cree que deben tomarse el duelo ante el eterno rival "desde la tranquilidad y sin sobreexcitaciones", motivo por el que considera oportuna la decisión de no celebrar ese clásico entrenamiento a puerta abierta de la previa del derbi

Mitad resignación y mitad resiliente, el mensaje que quiere mandar el futbolista del Sevilla FC Peque Fernández es de ambición y de confianza en poder llevarse los tres puntos del Estadio de La Cartuja en El Gran Derbi de este domingo en la jornada 26 de LaLiga EA Sports. "Me da igual que el Betis sea favorito", ha espetado el versátil atacante catalán, quien admite que está lejos de vivir los momentos que imaginaba cuando firmó por los nervionenses y al mismo tiempo reivindica el buen momento en el que, a su juicio, llegan a la visita al eterno rival: "Hemos sumado en todos los partidos de la segunda vuelta menos en uno (4-1 en Mallorca, más tres empates y dos victorias)".

El Sevilla llega al derbi en buen momento: "En la segunda vuelta hemos sumado en todos los partidos menos en uno"

"Uno de por sí es inconformista y se exige, siempre queremos más, pero es lo que ha salido y estamos preparados para lo que viene, que es lo importante". Así de claro se ha manifestado Peque en una entrevista concedida a Radio Marca en la que admite que "cuando uno llega al Sevilla FC no espera estar en estas situaciones y se imagina otra cosa", pero cree que no es el momento de lamentarse, sino de "afrontar esta realidad para salir adelante como siempre". En este sentido, asegura que el vestuario llega a El Gran Derbi del próximo domingo con ganas.

"En Getafe era muy importante sumar de tres. Nos da tranquilidad y confianza para afrontar esta semana y pensar en lo que viene. La situación abajo está tan igualada que en el momento que sumas tres puntos pegas un salto muy importante en la clasificación, pero a la que pierdes tiras para abajo. Sabemos que esto va a ser una carrera muy larga. Lo que tenemos que intentar es tener un poco de regularidad y creo que lo estamos teniendo, porque en esta segunda vuelta hemos sumado en todos los partidos menos en uno. Hay que seguir y luchar hasta el final", ha reivindicado el atacante catalán.

Peque confía en la victoria del Sevilla FC en La Cartuja: "El Betis puede ser favorito pero eso a mí me es indiferente"

Preguntado por el favoritismo del Betis, que llega con 13 puntos más, Peque se muestra tajante: "A mí me es indiferente. Creo que en un partido a estos niveles puede pasar cualquier cosa y lo diría en la situación contraria. Está claro que ellos vienen en otras circunstancias en la clasificación. Si son favoritos o no, eso no me importa mucho. Lo que manda es el césped y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar que queremos ganar el partido".

"No firmo el empate. Hemos hablado de la importancia de los empates, de sumar en cualquier situación por la realidad que estamos pasando, pero cuando vas a un partido quieres llevarte los tres puntos siempre. Si piensas en empatar, vas a perder". "En el partido anterior tuvimos ese error y no supimos reaccionar. Ojalá los detalles este domingo salgan mejor para nosotros y así llevarnos el derbi", ha añadido el ex del Racing, que ha elogido al Betis: "Tiene una gran plantilla, buenos jugadores. Analizaremos bien cuáles son sus puntos no tan fuertes para ir con la máxima garantía".

La decisión de no abrir al público el último entrenamiento y las sensaciones del vestuario sevillista

"Desde el principio de la semana sabemos que es un partido especial que se vive siempre de otra manera, pero tenemos que vivirlo desde la tranquilidad y sin sobreexcitarnos porque eso no es bueno. Así que hemos decidido tener el último entrenamiento en la ciudad deportiva para poder trabajar ese día como lo solemos hacer. Lo que queremos todos es ganar ese partido y, si es de esta manera, seguro que la afición estará contenta".

"La gente que es de la casa, que lo han vivido desde pequeños en la ciudad con sus amigos y su familia, saben lo que es eso, te lo explican y ves que lo viven de una manera más especial. Nos intentan inculcar todo eso para que sepamos la importancia que tiene este partido. Por suerte, ya he vivido unos cuantos, sé lo que significa para la gente. Los canteranos en ese sentido te dan un plus".