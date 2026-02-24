Los detalles de la sesión a puerta abierta del 28-F y por qué el Sevilla no la celebra

La entidad heliopolitana difunde información de servicios acerca de horarios, accesos y otras recomendaciones para el evento del Día de Andalucía

El Real Betis ha difundido este martes el 'planning' de toda esta semana de El Gran Derbi, que tendrá como colofón el entrenamiento a puerta abierta del primer equipo en el Estadio de La Cartuja del próximo sábado 28 de febrero. El equipo de Manuel Pellegrini volvió al trabajo este 24-F por la mañana, ejercitándose miércoles (campo 3), jueves (2) y viernes (2) de nuevo a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, como de costumbre con el cuarto de hora inicial de libre acceso para los medios gráficos, mientras que se ofrecen detalles la sesión especial del Día de Andalucía como inestimable información de servicio para los aficionados.

De esta forma, "todos los aficionados que lo deseen podrán acceder libremente al recinto desde las 09:30 horas para dar aliento y apoyo a los jugadores" en la víspera del duelo ante el Sevilla FC, que se disputa el domingo 1 de marzo a las 18:30 horas, primero oficial en el antiguo Olímpico y segundo de la historia. "El acceso se podrá realizar por las puertas 14 (Gol Norte) y 10 (Fondo Grada Baja). Antes de ingresar en las instalaciones, todos los asistentes recibirán un ticket por motivos de seguridad y control de aforo. Las personas con movilidad reducida podrán acceder por las zonas habilitadas de esos accesos (PMR). Para cualquier duda o consulta, este grupo de aficionados puede ponerse en contacto con [email protected]".

Además, se señala que "los asistentes, en el caso de que se desplacen en sus vehículos particulares, podrán estacionar en el aparcamiento P7 Norte, con acceso único por la rotonda de RTVE. También estará habilitado el aparcamiento de motocicletas bajo el rocódromo. En este sentido, el Real Betis recomienda a los aficionados acudir con la suficiente antelación para evitar aglomeraciones. Asimismo, el club recuerda que los controles de acceso al recinto se efectuarán siguiendo los mismos protocolos de seguridad que en los partidos oficiales. No está permitido acceder al estadio con carritos de bebé, cascos, patinetes, bicicletas, andadores u otros elementos que puedan dificultar el acceso o la evacuación. Tampoco están permitidos los objetos que aparecen en la gráfica de final de esta información".

Para terminar, "el Real Betis ruega a sus aficionados que sigan las indicaciones del personal de seguridad en todo momento y accedan a las instalaciones de manera tranquila y ordenada con el objetivo de disfrutar de una gran mañana de beticismo en una fecha tan señalada para el fútbol en la ciudad de Sevilla", zanja el comunicado difundido por la entidad verdiblanca.

El Sevilla FC decide volver a la 23/24: sin entrenamientos con público

Se han hecho excepciones, como en vísperas del Día de Reyes o coincidiendo con Navidades, aunque, por lo general, los clubes hispalenses decidieron limitar el acceso de sus aficionados a los entrenamientos desde el Covid-19. Normalmente, se da acceso a la prensa en los inicios de la mayoría de las sesiones, aunque los profesionales de Real Betis y Sevilla FC se han acostumbrado a ejercitarse sin miradas ajenas. Recientemente, se reactivó la antigua costumbre de que los hinchas apoyaran en masa a sus técnicos y futbolistas el día antes de El Gran Derbi, tradición que perpetuarán los verdiblancos este Día de Andalucía, pero no su eterno rival.

La versión oficial, aunque no pública, es que Matías Almeyda, su plantilla y los responsables nervionenses han consensuado que lo mejor es tener una previa tranquila para preparar sin distracciones un encuentro de tamaña importancia, aunque algunas fuentes aluden a la superstición del técnico de Azul tras el precedente con derrota de la primera vuelta. Sea como fuere, se rompe una práctica que, para los choques en el campo del Betis, se recuperó en la 24/25, pero que no se usaba desde la 19/20 (y antes, la 11/12). Con los duelos cainitas en el Ramón Sánchez-Pizjuán sí hubo baño de masas en la la 24/25 y la 25/26. En la década pasada, sólo se abrieron puertas en la 12/13 y la 18/19.