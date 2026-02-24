El otro duelo cainita que acogió La Cartuja en 2001 acabó en tablas

El entonces Olímpico de Sevilla albergó el primer enfrentamiento de la máxima rivalidad hispalense con ocasión de un torneo amistoso de verano

El Gran Derbi sevillano del próximo domingo 1 de marzo a las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja será histórico al medirse los eternos rivales por primera vez en ese escenario en un partido oficial y muy poco parejo, el de la vigésima sexta jornada de LaLiga, aunque no será el primero, ya que el 31 de agosto de 2001 se encontraron en la ahora casa provisional del Real Betis mientras duran las obras de remodelación del Benito Villamarín ara jugar el I Trofeo Estadio Olímpico.

Fue en un torneo, recuerda Efe, bajo el formato 'tres en uno' con partidos de 45 minutos en el que también participó el Athletic Club de Bilbao y que se desarrolló en una sola jornada en una instalación que se había inaugurado dos años antes con motivo de los Mundiales de Atletismo de 1999. El Sevilla FC, entonces, empató el primer choque a cero frente a los vizcaínos, que entrenaba el alemán Jupp Heynckes; después, los heliopolitanos se impusieron por 1-0 a los vascos. El último 'mini encuentro reunió a los dos equipos hispalenses y acabó con empate a cero, lo que supuso que los verdiblancos, en el cómputo total, se llevaran el trofeo de campeones.

Con el Betis y el Sevilla recién ascendidos entonces a Primera división para la campaña 2001/2002, junto con el CD Tenerife, los tres partidos los dirigió el colegiado sevillano Luis Medina Cantalejo, que posteriormente fue presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, cargo en el que estuvo hasta la pasada temporada. A los helipolitanos los entrenaba Juande Ramos, que formó inicialmente con: Prats; Cañas, Juanito, Rivas, Luis Fernández; Castaño, Merino, Capi, Benjamín; Amato y Casas; también jugó Ito. El Sevilla de Joaquín Caparrós salió con: Notario; Njegus, Pablo Alfaro, Juanmi, David Castedo; Luis Gil, Podestá, Casquero, Tomás; Antoñito y Reyes.

Un Trofeo Olímpico que se apagó muy pronto

Tras esa primera edición que ganó el Real Betis, el Trofeo Estado Olímpico de Sevilla vivió una segunda entrega bajo la misma fórmula triangular el 8 de septiembre de 2002, aunque los verdiblancos no defendieron título. Lo ganó el Sevilla FC, que se deshizo de Atlético de Madrid (1-0, con gol de penalti de Moisés) y Real Madrid (1-0, gol de Antoñito), venciendo los colchoneros entre medias en el derbi madrileño con un tanto de Javi Moreno.

Luego, el torneo se apagó como la llama olímpica en la capital andaluza, tras dos intentonas fallidas para los Juegos de 2004 (se eligió en 1997 a Atenas, quedando Sevilla en el primer corte) y 2008 (venció Pekín en 2000). Luego, Madrid desbancó a Sevilla en las 'primarias' españolas por la edición de 2012. El 27 de abril de 2003, el Sevilla FC ejerció de local en La Cartuja ante el Real Madrid en LaLiga a cambio de un millón de euros, perdiendo 0-1 con gol de Zinedina Zidane.