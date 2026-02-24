Regreso puntual de Diego Carlos y reacción inmediata de la afición del Sevilla: "Hay que secuestrarlo"

El central brasileño, tal y como desveló el club, visitó la ciudad deportiva del Sevilla en vísperas del derbi, lo que ha causado un enorme revuelo en el sevillismo, con un sinfín de peticiones a la entidad nervionense

Desde que se marchó del Ramón Sánchez-Pizjuán el verano de 2022, se ha especulado en varias ocasiones con el regreso al Sevilla de Diego Carlos, reconocido como uno de los mejores centrales de su historia. Rumores alimentados por algún que otro guiño del futbolista, que se ha deseado querer por la huella que le dejó el club y la capital hispalense.

De hecho, el pasado verano, cuando su salida del Fenerbahçe estaba cantada tras haber llegado a Estambul en el mes de enero procedente del Aston Villa por más de 11 millones, volvió a aparecer su nombre en la órbita sevillista, si bien se trataba de una vía imposible por las limitaciones económicas de la entidad de Eduardo Dato, que muy gustosamente habría firmado al defensa de 32 años.

Diego Carlos se marchó cedido al Como, donde ha relanzado su carrera

Finalmente llegó Azpilicueta, después lo haría Cardoso, y Diego Carlos puso rumbo al Como 1907 por medio de una cesión remunerada con un coste de tres millones de euros, imposible para el Sevilla si se le suma la ficha del futbolista.

Lo cierto es que el brasileño ha relanzado su carrera en el conjunto italiano, pues está gozando de mucho protagonismo en la Serie A, en la que ya acumula 1.347 minutos repartidos en siete partidos.

Visita al Sevilla que no pasó desapercibida

La ansiada vuelta por parte del sevillismo fue imposible, pero Diego Carlos no olvida al Sevilla y ayer mismo regresó a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para hacer una visita que tuvo mucha repercusión una vez que la hizo pública la entidad a través de sus redes sociales.

"Visita muy especial este lunes durante el entrenamiento del primer equipo. ¡Qué alegría volver a verte, Diego!". Con este mensaje, acompañado de imágenes en las que saluda a Gudelj, reveló el Sevilla la presencia en la ciudad deportiva del central, lo que causó mucho revuelo en la afición y un aluvión de respuestas con el deseo de que esta visita hubiera sido para quedarse.

Así, fueron muchos los mensajes en los que con una combinación de deseo, nostalgia y guasa se le pedía al club que lo retuviera de alguna manera para que pudiera enfundarse la elástica nervionense, al menos el domingo en el derbi.

"Espero que lo hayan encerrado en una taquilla y no lo saquen hasta que se comprometa a firmar, mínimo, hasta final de temporada... De la temporada de 2029-2030"; "Darle ropa de entrenamiento a ese hombre"; "Está loco por venir. Metedlo en cualquier cuartillo y que firme de por vida"; "Dejarlo hasta el domingo y que se ponga las botas o que juege descalzo, lo que le apetezca"; "Secuestrarlo y que juegue el domingo"... Estos son algunas de las múltiples reacciones del sevillismo, consciente de que sumaría considerablemente en el centro de la zaga de Almeyda.