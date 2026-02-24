Juanlu y Carmona, en manos de Almeyda para resolver la gran duda del Sevilla en el derbi

La baja de Nianzou obliga a mover ficha a Almeyda en la visita a La Cartuja y tendrá que tomar una decisión que afecta a los dos canteranos tras sus graves errores

El vital triunfo del Sevilla contra el Getafe le ha permitido escalar puestos en la tabla, abrir la brecha con el descenso hasta los cinco puntos y afrontar el derbi del domingo contra el Betis con la moral por las nubes.

Sin embargo, el asalto al Coliseum también ha dejado una secuela de cara al duelo cainita en La Cartuja, pues Almeyda no podrá repetir la línea de cinco atrás desplegada ante Alavés y Getafe y que solo concedió un tanto. Y es que Nianzou vio la quinta amarilla por una entrada en el centro del campo y, por ende, se perderá la visita al feudo heliopolitano.

La baja de Nianzou genera una gran duda en el once ante el Betis

Esta baja provoca la gran duda del once para medirse contra los de Pellegrini debido a la apuesta que realizó en los dos partidos anteriores, en los que Azpilicueta ocupó el carril derecho para dejar en el eje de la zaga a Nianzou, Gudelj y Kike Salas. En este sentido, en los dos partidos dejó en el banquillo a Carmona tras su mala actuación contra el Girona y en el primero situó a Juanlu como interior con un pésimo resultado al ser expulsado al cuarto de hora.

La ausencia del parisino obliga a mover ficha al técnico sevillista, condicionado por la lesión hasta final de curso de Marcao y las molestias de Andrés Castrín. Directamente podría dejarlo todo como está y dar entrada a Fábio Cardoso junto a Salas y Gudelj, pero el míster ha demostrado no tener confianza ninguna en el portugués y sería sorprendente que arriesgara en el derbi.

Regreso de Azpilicueta al centro y decisión clave en el carril diestro

Por tanto, la lógica apunta a que devolverá al centro de la zaga a Azpilicueta tras sus dos encuentros como carrilero diestro para completarlo junto al aruncitano y el serbio, a priori intocables, por lo que Almeyda tendrá que decidir entre Juanlu y Carmona para ocupar el flanco diestro de la retaguardia.

En este sentido, se verá forzado a levantar el 'castigo' al visueño o 'perdonar' el grave error del quinteño que dejó con diez a los suyos contra el Alavés con casi todo el partido por delante.

Juanlu vuelve tras cumplir sanción

Juanlu vuelve a estar disponible una vez cumplida la sanción de un partido contra el Getafe y está por ver qué actitud adopta el entrenador tras lo ocurrido en casa contra los vitorianos. Lo que está claro es que al 'Pelado' no le tembló el pulso a la hora de sentar a Carmona, otrora indiscutible en sus planes, tras su descenso de nivel y errores ante el Girona, por lo que se erige en una incógnita cuál será el canterano que se encargará, nada más y nada menos, que de tapar a Abde.

El mayor poderío físico y defensivo de Carmona podría otorgarle ventaja, aunque juega en su contra sus salidas de la zona, que podría ser letales ante un Betis que maximiza los espacios a la espalda.