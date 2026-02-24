La IA se decanta por un ganador en el Betis - Sevila y predice el resultado final

La Inteligencia Artificial apunta a un favorito para llevarse el duelo cainita e incluso vaticina los marcadores más probables bajo una premisa principal, si bien introduce matices para ampliar el abanico de opciones

Fornals y Azpilicueta pugnan por un balón el derbi de la primera vuelta. IMAGO

De sobra es conocido, por los antecedentes históricos y el factor emocional de estos partidos, que se antoja difícil pronosticar lo que ocurrirá en el derbi del próximo domingo más allá de que las sensaciones y los números puedan apuntar a una dirección, por lo que resulta interesante utilizar una herramienta cada vez más presente en el día a día para conocer un punto de vista menos humano.

En este sentido, ESTADIO Deportivo ha consultado a la Inteligencia Artificial acerca de su previsión sobre el duelo cainita del próximo 1 de marzo en La Cartuja, el posible favorito y el resultado más probable para el segundo derbi de la presente temporada.

La IA señala un favorito para el derbi

Así, de entrada Gemini, la IA de Google, apunta directamente al Betis como favorito, para después entrar en matices y platear diversos escenarios en los que no descarta el asalto del Sevilla y le concede un porcentaje nada desdeñable al empate.

"Las estadísticas, la tabla y el resultado de la primera vuelta dicen que el Betis es el favorito. Sin embargo, la carga emocional, el último resultado del Sevilla y el hecho de jugarse en un escenario como La Cartuja igualan las fuerzas en el césped", señala la IA, que se atreve con un índice de posibilidades para cada opción y las argumenta de manera profusa.

De este modo, eleva al 45% las posibilidades del Betis de llevarse el triunfo como local, entre otras cosas, por "la realidad matemática de la tabla" y "la mayor regularidad" evidenciada por los verdiblancos.

Las opciones que la IA le concede al Sevilla

La segunda opción más probable según la IA es el empate, con un 30%, porque "el miedo a perder los convierte en partidos cerrados, tácticos y de mucha tensión", mientras que al Sevilla le concede un 25% de posibilidad de imponerse en La Cartuja, sustentada especialmente en que lo afronta con moral tras ganar al Getafe y por la "mística del derbi".

Los resultados más probables

En cuanto al resultado más probable, la IA ChatGPT redunda en el favoritismo del Betis, pues esta IA aumenta, incluso, al 48% el porcentaje favorable al triunfo heliopolitano y vaticina como posibilidad destacada que los de Pellegrini marquen al menos dos goles en esta cita a tenor de los modelos predictivos.

Por ello, apunta a marcadores como 2-0 o 2-1 como los mejor colocados a la hora de pronosticar un resultado, aunque, como Gemini, tampoco contempla como remoto que el Sevilla pudiera sorprender en el feudo verdiblanco, indicando que hay un 58% de posibilidades de que ambos equipos vean portería.