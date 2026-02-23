El plan de Ernesto Valverde no considera a Robert Navarro

Todo apuntaba a que Robert Navarro recogería el testigo de Nico Williams en el Athletic Club, pero una vez más, Unai Gómez, por decisión técnica de Ernesto Valverde, le ganó la partida al atacante rojiblanco frente al Elche

El Athletic Club encadena tres victorias consecutivas en LaLiga que han provocado un giro de los acontecimientos, siendo Europa, otra vez, el objetivo de los rojiblancos. Tarde, pero el Athletic ha reaccionado, es lo que se escucha en Bilbao que sueñan con una nueva final de la Copa del Rey. La prioridad de Valverde, sin embargo, está en LaLiga y en suplir la baja de Nico Williams, que se expone a un nuevo tratamiento para curar la pubalgia. La baja del internacional español hacía pensar que dejaría su hueco a Robert Navarro, pero el plan de Ernesto Valverde no va por ahí y el flamante fichaje del conjunto vasco sigue sin hacerse un hueco en el once inicial del 'Txingurri'.

Robert Navarro suma 6 titularidades en 25 partidos de LaLiga con el Athletic Club

A pesar de estar firmando una notable campaña, Robert Navarro no está disfrutando de los minutos esperados, especialmente en LaLiga. El nuevo fichaje del Athletic Club llegó al cuadro rojiblanco con la ardua tarea de hacerse un hueco en el once inicial. Pero la presencia de Nico Williams, Álex Berenguer y Oihan Sancet no facilitaba el plan del atacante. Pero la realidad es que hay algo más que ha dejado, en estas últimas jornadas, fuera del once a Robert Navarro.

Las múltiples bajas de Sancet, Nico Williams y Berenguer no han sido sinónimos de titularidad para Robert Navarro que encadena, en LaLiga, 6 presencias en el once inicial en 25 partidos disputados. Desde el duelo ante el Sevilla en la jornada 21, el futbolista no participa en el once titular, a pesar de las múltiples bajas que ha presentado el Athletic Club en ataque. Unai Gómez le ha ganado la partida llegando incluso a jugar en la banda por delante de Robert Navarro que sigue sin estar demasiado considerado en los planes de un Ernesto Valverde al que sí gusta ver al atacante como revulsivo.

Unai Gómez, por delante de Robert Navarro para Ernesto Valverde

Frente al Elche, Ernesto Valverde se decantó por la opción de Unai Gómez, que suma una nueva titularidad en LaLiga. La presencia del vasco y la ausencia de Robert Navarro fue llamativa, aunque Valverde explicó en rueda de prensa su decisión. "Unai es un jugador que, además, al espacio es muy poderoso y pensamos que nos podía ir bien. Y, bueno, de lo que se trataba, desde luego, es que nuestros jugadores estuvieran en su mejor versión y que los suyos estuvieran en una versión menor. Hemos intentado ahí sí marcar a Febas con Unai, lo ha hecho bien y hemos tenido opciones ahí para poder seguir", comentaba el entrenador del Athletic Club.