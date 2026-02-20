Athletic Club 2-1 Elche: Guruzeta desata la locura en San Mamés y complica al Elche

Guruzeta decide en el descuento para el Athletic Club y deja al Elche sin premio en San Mamés

El Athletic Club logró una victoria trabajada por 2-1 frente al Elche CF en un duelo que exigió paciencia, insistencia y temple hasta el último suspiro. El gran protagonista de la noche fue Gorka Guruzeta, autor de un doblete decisivo que desató la euforia en San Mamés cuando el encuentro parecía condenado al empate.

Dominio sin premio en la primera mitad

El conjunto de Ernesto Valverde arrancó con intensidad, presionando alto y provocando errores en la salida de balón rival. Las ocasiones se sucedieron, especialmente en las botas de Oihan Sancet e Iñaki Williams, pero el gol no llegaba.

Un fallo en la entrega de Matías Dituro permitió a Ruiz de Galarreta asistir a Sancet, que envió el balón por encima del larguero con todo a favor. Poco después, Williams se plantó solo ante el portero argentino, quien respondió con una intervención de mérito para mantener el empate.

El Athletic era claramente superior en llegadas, aunque el Elche manejaba más posesión. Dituro alternaba errores con paradas salvadoras, sosteniendo a los ilicitanos en los momentos más delicados.

Guruzeta abre la lata… y André Silva responde

Tras el descanso, el ritmo bajó ligeramente. Sin embargo, la insistencia rojiblanca tuvo premio en el minuto 63. Una gran acción por banda izquierda de Yuri Berchiche terminó con un centro raso que Guruzeta aprovechó en el área pequeña para firmar el 1-0.

La alegría duró poco. Apenas cinco minutos después, una acción de Íñigo Lekue sobre Germán Valera fue señalada como penalti. André Silva transformó la pena máxima —tras repetirse el primer lanzamiento— para devolver las tablas al marcador.

El VAR decide y Guruzeta sentencia

Con el 1-1, el partido entró en una fase tensa y abierta. Valverde movió el banquillo buscando mayor profundidad ofensiva, dando entrada a Mikel Vesga, Eder García y Robert Navarro.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó la jugada más polémica. En una acción aérea, Pedro Bigas impactó con los tacos en la cabeza de Aymeric Laporte. Tras la revisión en el VAR, el colegiado señaló penalti.

Con sangre fría, Guruzeta asumió la responsabilidad desde los once metros en el minuto 88 y no perdonó. Su segundo tanto certificó el 2-1 y desató la locura en Bilbao.

Tres puntos que invitan a mirar hacia arriba

El Athletic suma así su tercera victoria consecutiva, consolidando una dinámica positiva que le permite acercarse a los puestos europeos. Pese a no dominar siempre el balón, los leones fueron más eficaces en los momentos clave.

El Elche, por su parte, compitió con valentía, pero pagó caro sus errores defensivos y la falta de contundencia en las áreas.

Ficha técnica

Athletic Club: Unai Simón; Yuri, Íñigo Lekue (79’ Jesús Areso), Daniel Vivian, Aymeric Laporte; Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego (69’ Mikel Vesga), Unai Gómez (69’ Eder García), Oihan Sancet (74’ Robert Navarro); Iñaki Williams (79’ Urko Izeta) y Gorka Guruzeta.

Goles: 1-0 (63’) Guruzeta 2-1 (88’) Guruzeta (penalti)

Elche CF: Matías Dituro; Bigas (92’ Adam El Mokhtari), Víctor Chust, Leo Petrot (74’ David Affengruber); Aleix Febas, Marc Aguado, Lucas Cepeda, Germán Valera (80’ Adrià Pedrosa), Tete Morente (74’ Buba Sangaré); Álvaro Rodríguez (74’ Rafa Mir) y André Silva.

Gol: 1-1 (68’) André Silva (penalti)

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández.

Amonestados: Febas, Cepeda, Unai Gómez, Lekue, Bigas y Eder García.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés