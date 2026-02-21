Eder Sarabia, resignado: “Nos están decidiendo los partidos por detalles”

Eder Sarabia se marcha de San Mamés dolido por el penalti decisivo y reconoce que al Elche “le están cayendo pequeños detalles en contra”

La derrota del Elche CF frente al Athletic Club dejó secuelas más allá del marcador. El técnico franjiverde, Eder Sarabia, compareció en rueda de prensa visiblemente afectado por el desenlace del encuentro, condicionado por el penalti señalado en los minutos finales tras la revisión del VAR. Aunque evitó cargar abiertamente contra el colectivo arbitral, dejó entrever su desacuerdo con la decisión que terminó decantando el choque.

“Nos están cayendo detalles en contra”

Sarabia analizó el desarrollo del partido con autocrítica, pero también con resignación por el resultado final. “Hay situaciones que se nos están volviendo en contra. Debemos seguir insistiendo y trabajar con mayor convicción para cambiar esta dinámica”, explicó.

El entrenador reconoció que su equipo no ofreció su mejor versión en la primera mitad: “Estuvimos imprecisos, sin la chispa de otros días. Nos costó interpretar algunos momentos del juego”. Sin embargo, destacó la reacción tras el descanso, cuando el Elche logró empatar y ganar presencia por las bandas.

Según el técnico, el problema radicó en no aprovechar el momento cuando el rival atravesaba sus peores minutos: “Cuando ellos estaban más incómodos nos faltó un recurso más, algo de valentía para hacer daño. Son pequeños detalles que terminan marcando la diferencia”.

El penalti que encendió el final

La acción decisiva llegó en el tramo final, cuando el árbitro señaló penalti por un contacto de Pedro Bigas sobre Aymeric Laporte tras revisar la jugada en el monitor. Desde los once metros, Gorka Guruzeta firmó el tanto definitivo.

La imagen posterior al pitido final reflejó la tensión acumulada. Sarabia se dirigió a Ernesto Valverde en un gesto enérgico que llamó la atención, aunque posteriormente ambos técnicos se saludaron con respeto. El preparador del Elche quiso aclarar el episodio: “Él no tiene ninguna responsabilidad. Le admiro y le tengo el máximo respeto”.

Sin embargo, evitó profundizar en su opinión sobre la decisión arbitral: “No voy a hablar de los árbitros. No te voy a decir lo que pienso”.

Una racha que preocupa

El conjunto ilicitano acumula ya ocho jornadas sin ganar, una dinámica que empieza a pesar en el vestuario. Sarabia insistió en la necesidad de liberar la mente de sus jugadores: “No podemos jugar pendientes de la clasificación. Si competimos más sueltos, estaremos más cerca de la victoria”.

El entrenador reconoció que el empate habría sido un resultado valioso, especialmente tras el esfuerzo del equipo en la segunda mitad. “El otro día merecimos más y hoy un punto podía haber sido bueno. Nos vamos con mal sabor de boca”, admitió.

Un día especial con final amargo

Más allá del resultado, el partido tenía un componente emocional para Sarabia, que vivía su primera visita a San Mamés como primer entrenador. “Ha sido un día especial para mí. El Athletic significa mucho, pero me voy fastidiado por cómo terminó todo”, confesó.

El técnico concluyó reafirmando la identidad de su equipo: “Sabemos lo que queremos ser. Quizá nos ha faltado un poco más en ciertos momentos, pero seguimos creyendo en el camino”.

La polémica arbitral y el penalti en los instantes finales marcaron un encuentro que deja tocado al Elche y alimenta el debate sobre la interpretación de acciones decisivas en el área.