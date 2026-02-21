Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la jornada 14 en Milano Cortina 2026

Noruega y Estados Unidos se afianzan al frente del medallero en los Juegos de Invierno de Milano Cortina

Noruega mantiene su tiranía al frente del medallero de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 con un nuevo oro que le permite, prácticamente, asegurarse la cima de este ránking pese al empuje actual de Estados Unidos, que sigue cosechando triunfos y se ha asegurado otra final esta misma noche con el pase a la final de su equipo de hockey hielo masculino.

Alemania, con la sorprendente victoria de Daniela Maier en el skicross femenino, los Países Bajos, con un nuevo oro en patinaje de velocidad o Suiza, con dos platas han sido otros países que han dado un paso adelante en una jornada donde Estonia se ha estrenado en el medallero con la plata obtenida por Henry Sildaru en la prueba de halfpipe masculino.

España no ha tenido ningún representante, ya que sólo les queda la opción que mañana vivirá con los medallistas Oriol Cardona y Ana Alonso en la prueba de relevos de esquí de montaña. Ahí tienen opciones de medalla, aunque con lo que hicieron el jueves ya han pasado a la historia.

Medallas de la jornada 14 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Skicross femenino

1. Daniela Maier (Alemania)

2. Fanny Smith (Suiza)

3. Sandra Näslund (Suecia)

Esquí acrobático - Aerials masculino

1. Xindi Wang (China)

2. Noe Roth (Suiza)

3. Lianma Ti (China)

Biatlón - 15 km masculino

1. Johannes Dale-Skjevdal (Noruega)

2. Sturla Holm Lägreid (Noruega)

3. Quentin Fillon (Francia)

Patinaje de velocidad - 1500 m femenino

1. Antoinette Rijpma-de Jong (Países Bajos)

2. Ragne Wiklund (Noruega)

3. Valerie Maltais (Canadá)

Esquí acrobático - halfpipe masculino

1. Alex Ferreira (Estados Unidos)

2. Henry Sildaru (Estonia)

3. Brendan Mackay (Canadá)

Patinaje de velocidad en pista corta - 1500 m femenino

1. Gilli Kim (Corea del Sur)

2. Minjeong Choi (Corea del Sur)

3. Corinne Stoddard (Estados Unidos)

Patinaje de velocidad en pista corta - 5000 m relevos masculino

1. Países Bajos

2. Corea del Sur

3. Canadá

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 20 de febrero

1. Noruega – 17 oros, 10 platas, 10 bronces (37 medallas)

2. Estados Unidos – 10 oros, 12 platas, 7 bronces (29)

3. Italia – 9 oros, 5 platas, 13 bronces (27)

4. Países Bajos – 8, 7, 3 (18)

5. Alemania – 6, 8, 8 (22)

6. Francia – 6, 8, 6 (20)

7. Suiza – 6, 6, 5 (17)

8. Suecia – 6, 6, 4 (16)

9. Austria – 5, 8, 5 (18)

10. Japón – 5, 7, 12 (24)

11. Canadá – 4, 5, 8 (17)

12. China – 4, 3, 5 (12)

13. República de Corea – 3, 4, 3 (10)

13. Australia – 3, 2, 1 (6)

14. Gran Bretaña – 3, 0, 0 (3)

16. República Checa – 2, 2, 0 (4)

17. Eslovenia – 2, 1, 1 (4)

18. España – 1, 0, 1 (2)

19. Brasil – 1, 0, 0 (1)

+. Kazajistán – 1, 0, 0 (1)

21. Polonia – 0, 3, 1 (4)

22. Nueva Zelanda – 0, 2, 1 (3)

23. Finlandia – 0, 1, 4 (5)

24. Letonia – 0, 1, 1 (2)

25. Georgia – 0, 1, 0 (1)

+. Estonia – 0, 1, 0 (1)

27. Bulgaria – 0, 0, 2 (2)

28. Bélgica – 0, 0, 1 (1)