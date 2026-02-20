Caras de angustia en el halfpipe masculino: el gran favorito queda inerte en el suelo tras una dura caída

El neozelandés Finley Melville Ives, líder de la Copa del Mundo, arriesgó en la segunda carrera clasificatoria y ha sufrido una durísima caída en la que se golpeó la cabeza y perdió la consciencia

A falta de españoles, la mañana del viernes en los juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 venía marcada por las pruebas espectaculares que ofrece el esquí acrobático en diferentes versiones. El skicross femenino deparará las primeras medallas, pero también se han disputado las clasificatorias de los aerials y del halfpipe masculino, cuya definición será más tarde.

En esta última ha sucedido la noticia más impactante de la jornada. Ha tenido como protagonista a unos de los grandes favoritos y no ha sido precisamente agradable.

El neozelandés Finley Melville Ives no lograba una buena nota en la primera carrera, en la que tuvo una caída que le impedía estar entre los 12 que disputarán la final. Eso hizo que arriesgara mucho en la segunda y cometió un error que ha podido ser fatal.

El actual líder de la Copa del Mundo de esta especialidad sufrió una aparatosa caída, no aterrizó bien, se golpeó con violencia contra el suelo, perdió un esquí y uno de los bastones y se quedó inerte en el suelo, dando un susto tremendo a todos los que allí se encontraban.

Ives, evacuado en camilla y la competición paralizada

El joven neozelandés fue rápidamente atendido en la misma pista y evacuado en camilla después de varios minutos de angustia. Aunque no hay noticias sobre ello y sólo se intuye que perdió la consciencia por el golpe, no se cree que pueda estar en peligro su vida.

La competición estuvo parada durante varios minutos, hasta que el deportista fue evacuado en camilla. Las caras de preocupación de los espectadores y del resto de participantes eran elocuentes.

A sus 19 años, Ives no sólo es el líder de la Copa del Mundo, sino que ya atesora el título de campeón intercontinental que logró en 2025. No podrá ganar nada en estos juegos, pero le queda mucho por delante para poder conseguirlo.

Cassie Sharpe dio el susto en la prueba femenina

El accidente de Finley Melville Ives no es el primero que se produce en esta disciplina en los Juegos de Milano Cortina, pues el jueves ya hubo que lamentar otro duro percance en la prueba femenina de halfpipe, con la canadiense Cassie Sharpe.

De forma similar, Sharpe sufrió un golpe en la cabeza contra el halfpipe y se quedó tendida en el suelo. Tras ser atendida, fue evacuada en camilla. Según el último parte médico, ofrecido por la Federación Canadiense de Esquí, Cassie Sharpe se encuentra "estable" en el hospital y no corre peligro.