El Athletic Club quiere fichar en la cantera de la Real Sociedad: interés en el prometedor Álex Marchal

El club rojiblanco no le pierde la pista al extremo de la entidad txuri-urdin el cual tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. La Real Sociedad quiere blindar a su canterano que, por ahora, no tiene tan claro cuál es el siguiente mejor paso en su carrera deportiva

Nuevo capítulo en la rivalidad entre Athletic Club y Real Sociedad a razón de tener a los mejores futbolistas posibles en sus respectivas canteras. Debido a su cercanía y al buen control que tienen ambos clubes del talento de Euskadi y sus regiones limítrofes es normal que tanto Athletic Club y Real Sociedad tanteen a futbolistas que están en los escalafones inferiores de su gran rival. En esta ocasión ha sido el Athletic Club el que ha movido ficha ya que se ha interesado por el prometedor Álex Marchal quien no ha decidido aún qué es lo mejor para su carrera deportiva.

El Athletic Club se interesa por Álex Marchal

El Athletic Club ha mostrado interés por el futbolista de la Real Sociedad Álex Marchal según informa Ángel García, periodista especializado en movimientos de mercado del fútbol modesto. Por ahora, se trata de un simple monitoreo y su seguimiento el cual se ha intensificado porque el canterano de la Real Sociedad, de momento, no está del todo convencido en renovar su contrato con el club txuri-urdin. Una relación laboral que termina el 30 de junio de 2027. Por tanto, a priori, la Real Sociedad tiene aún tiempo para convencer al joven de 18 años.

Debido a que tiene un mercado tan reducido por su filosofía, es bastante normal que el Athletic Club se haya fijado en Álex Marchal el cual, a pesar de su juventud, es un fijo en el Sanse, filial de la Real Sociedad, que está jugando en la Segunda división. En lo que va de temporada, Álex Marchal está alternando titularidades con suplencias pero ya ha disputado 19 partidos y 743 minutos en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia en la categoría de plata del fútbol español.

Un rendimiento que, por tanto, no ha pasado desapercibido a un Athletic Club que está interesado en Álex Marchal quien por ahora no ha decidido cuál es el mejor siguiente paso en su carrera deportiva la cual acaba de empezar.

La Real Sociedad desea renovar a Álex Marchal

La Real Sociedad desea renovar a Álex Marchal al cual considera como uno de sus talentos más prometedores, teniendo potencial para asentarse en el primer equipo, pero aún no lo ha logrado.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, está claro que la Real Sociedad no va a facilitar la salida del canterano este próximo verano de 2026. Menos para permitirle que se una al Athletic Club, su gran rival.