Laporte da una alegría al Visma en la Vuelta a Andalucía

El ciclista francés se impone al sprint en la primera etapa de la Ruta del Sol 2026 con final en la localidad malagueña de Pizarra

El Visma–Lease a Bike vuelve a sonreír en un difícil arranque de temporada y lo hace con el triunfo de Christophe Laporte en la primera etapa de la 72ª Vuelta Ciclista a Andalucía - Ruta del Sol 2026, en la que se ha impuesto al esprint en las calles de la localidad malagueña de Pizarra.

Con un tiempo de 3 horas, 34 minutos y 39 segundos, Laporte se ha hecho con un esprint muy cerrado, en el que pudo superar al también francés Bastien Tronchon (Groupama-FDJ) y al neozelandés Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling).

Esta primera etapa de la ronda andaluza 2026 tenía un recorrido de 163 kilómetros entre Benahavís y Pizarra, con tres puertos de montaña que la hacían muy atractiva, aunque con los últimos kilómetros llanos era propensa a que triunfara una escapada o, por el contrario, a acabar como finalizó: con un sprint masivo.

Se preveía una pelea entre los dos mejores equipos del pelotón, un UAE Team Emirates que ha llegado con un equipo potente y el Visma–Lease a Bike, y ambos no defraudaron. De hecho, lograron meter a algunos de sus mejores hombres en la escapada del día, una fuga que se preveía que podía llegar al final dada la calidad de sus integrantes, pero que finalmente fue neutralizada.

Tom Pidcock e Iván Romeo lo intentaron

En ella estaban algunos de los principales líderes en esta Ruta del Sol 2026, como el británico Tom Pidcock, el campeón el lunes de la Clásica Jaén Paraíso Interior, Tim Wellens (UAE), su compañero de equipo Jan Christen, así como el español Iván Romeo, el ruso Alexander Vlasov, el belga Quinten Hermans...

Una vez evitado el peligro, los equipos con los mejores rodadores se aprestaron a preparar el camino a sus ciclistas. En este sentido, el Visma fue el que mejor se movió y Laporte atacó en el momento justo para hacerse con la victoria. Un triunfo que también le da el primer maillot de líder de la Vuelta a Andalucía 2026.

Jon Barrenetxea (Movistar Team), el mejor español

En cuanto a los españoles, el mejor clasificado fue Jon Barrenetxea (Movistar Team), que trató de entrar en el esprint, pero sólo pudo ser noveno, justo por delante del ciclista sevillano de Kern Pharma, José María Martín, que cerró el Top-10.

La segunda etapa parte también de tierras malagueñas, en su caso desde Torrox, para finalizar en la localidad granadina de Otura, con un recorrido de 140 kilómetros y dos puertos de montaña, el de la Cabra (1ª categoría) y el de La Malahá, situado a 20 kilómetros de la meta y que puede marcar el final de etapa.

Clasificación de la etapa 1 y general de la Vuelta Ciclista a Andalucía 2026

1. Laporte, Christophe (Team Visma | Lease a Bike) 3:34:39

2. Tronchon, Bastien (Groupama-FDJ United) m.t.

3. Oliver, Ben (Modern Adventure Pro Cycling) m.t.

4. Wærenskjold, Soren (Uno-X Mobility) m.t.

5. Wright, Fred (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) m.t.

6. Buratti, Nicolò (MBH Bank Ballan Telecom Fort) m.t.

7. Lambrecht, Michiel (Team Flanders-Baloise) m.t.

8. Dujardin, Sandy (Team TotalEnergies) m.t.

9. Barrenetxea, Jon (Movistar Team) m.t.

10. Martín, José María (Equipo Kern Pharma) m.t.

11. Etxeberria, Haimar (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.

12. Darder, Sergi (Caja Rural-Seguros RGA) m.t.

13. Martín, Gotzon (Euskaltel-Euskadi) m.t.

14. Thonnon, Senne (Team Flanders-Baloise) m.t.

15. Cosnefroy, Benoît (UAE Team Emirates-XRG) m.t.