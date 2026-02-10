La Vuelta a Andalucía 2026 presenta a sus estrellas

En una gala espectacular celebrada en Málaga, la organización desveló que, entre otros, Sivakov, Pidcock, Van Gils, Iván Romeo o Juanpe López competirán en una ruta del Sol 2026 que comienza el próximo miércoles 18 de febrero

La 72ª edición de la Ruta del Sol – Vuelta Ciclista a Andalucía tendrá lugar la próxima semana, entre el 18 y el 22 de febrero, con algunos de sus ciclistas confirmados y, por ahora, con el francés Pavel Sivakov (UAE Team Emirates) y el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) como principales estrellas favoritas.

Sivakov, el de la ronda andaluza en 2025, repetirá experiencia al frente del equipo emiratí, aunque tendrá competencia con Maxim Van Gils, que llega liderando al Red Bull Bora, a su compañero Tim Wellens o a los españoles Iván Romeo y Juanpe López, que están ya confirmados en el Movistar Team.

El Auditorio Edgar Neville acogió este año la presentación de la ronda andaluza, en una gala que contó, entre otros, con la consejera de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.

Del Pozo: "Andalucía ya no se entiende sin esta Ruta del Sol"

Del Pozo quiso destacar en su comparecencia el valor de la Vuelta a Andalucía y la imagen que da a la comunidad. “Esta Ruta del Sol maravillosa nos hace mucha falta. Estamos sufriendo un inicio de año duro y esta carrera nos trae alegría, esperanza e ilusión. Representa nuestras raíces, nuestra cultura y nuestro arte. Andalucía ya no se entiende sin esta Ruta del Sol”, señalaba la consejera andaluza.

Salado, por su parte, quiso destacar la proyección internacional que tiene la ronda andaluza, que llega a 170 millones de hogares en todo el mundo. “El ciclismo es un deporte fantástico que, además, sirve para atraer turismo gracias a su difusión televisiva internacional”, afirmó sobre la segunda vuelta ciclista más antigua de España.

Recorrido de la Vuelta Ciclista a Andalucía 2026

La Vuelta Ciclista a Andalucía Ruta del Sol 2026 no ha perdido sus señas de identidad y ofrecerá un recorrido variado, en el que combinará etapas duras para la altura de temporada en la que estamos, otras factibles para las escapadas y algunas en las que se vivirá el espectáculo del sprint.

Éste es el recorrido de la Vuelta a Andalucía 2026:

18 de febrero: Benahavís - Pizarra (Málaga)

19 de febrero: Torrox (Málaga) - Otura (Granada)

20 de febrero: Jaén - Lopera (Jaén)

21 de febrero: Montoro (Córdoba) - Pozoblanco (Córdoba)

22 de febrero: La Roda de Andalucía (Sevilla) - Lucena (Córdoba)

Los 17 equipos confirmados en la ronda andaluza

Seis equipos World Tour, entre los que están los dos mejores del pelotón, el UAE Team Emirates y el Visma Lease a Bike, más el Red Bull Bora de Evenepoel forman parte de los 17 que correrán la ronda andaluza. También estará el único equipo español de la máxima categoría, Movistar Team, que suele llevar a Andalucía un equipo potente.

UAE Team Emirates (UAE)

Red Bull Bora-Hansgrohe (ALE)

Visma Lease a Bike (HOL)

Movistar Team (ESP)

Pinarello Q36.5 (SUI)

Uno-X Mobility (NOR)

Cofidis (FRA)

Groupama-FDJ (FRA)

TotalEnergies (FRA)

Kern Pharma (ESP)

Burgos BH (ESP)

Euskaltel-Euskadi (ESP)

Caja Rural-Seguros RGA (ESP)

Petrolike (MEX)

Team Flanders-Baloise (BEL)

Modern Adventure (USA)

MBH Bank (HUN)