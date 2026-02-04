Girmay da a Andrés Iniesta su primer gran triunfo

El ciclista eritreo del NSM gana la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 y se convierte en el nuevo líder

Biniam Guirmay dio al nuevo NSM de Andrés Iniesta su primera gran victoria tras imponerse al esprint en la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 tras superar en la línea de meta al belga Marit y al italiano Lonardi. Con ello, Se enfundó el maillot de líder en el que también era su debut con su nuevo equipo y en la presente temporada.

El ciclista eritreo se adjudicó una etapa de 160 kilómetros entre Segorbe y Torreblanca que, salvo sorpresa, estaba abocada al sprint. Con un tiempo de 3h 52:41, el velocista africano olvidó una pasada temporada bastante irregular y volvió a demostrar por qué está considerado como uno de los mejores llegadores del pelotón.

"La verdad es que me ha costado más de un año reencontrarme con la victoria. El año 2025 fue complicado, con muchos segundos puestos. Estaba muy motivado para empezar bien este 2026 y estoy muy feliz, muy satisfecho y me da mucha confianza esta victoria", afirmó el ciclista eritreo del NSM.

El único peligro era que una escapada cuajara y ésta llegó nada más darse la salida. Diego Pablo Sevilla (Polti) y Mats Wenzel (Kern Pharma) saltaron y, por detrás, el polaco Danny Van de Tuuk (Euskaltel-Euskadi) y Adam Lewis (Pro Cycling) lograron alcanzarlos para conformar un cuarteto que se mantuvo en cabeza durante muchos kilómetros, con ventajas que rondaban los tres minutos.

La diferencia era asumible para el gran pelotón y cuando éste quiso, los cazó. De hecho, cazó a dos, porque Lewis y Wenzel se descolgaron en la ascensión a Los Madroños, único puerto de la etapa y de tercera categoría.

Mads Pedersen se retira tras una caída

Con el pelotón unido se afrontó el tramo final de la etapa. Ante la falta de coordinación, Giulio Pellizzari lo intentó y casi lo logra. Sólo pudieron alcanzarlo a un kilómetro para llegar a Torreblanca, donde se formó el sprint que se llevaría Biniam Guirmay.

Los grandes favoritos, encabezados por Evenepoel, reservaron fuerzas para los días siguientes, aunque uno de ellos se despidió a las primeras de cambio. El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek), tuvo que abandonar tras verse implicado en la caída masiva que tuvo lugar en los prolegómenos de la ascensión a Los Madroños.

El mejor español en meta fue Mikel Retegi, del Kern Pharma, que entró en octava posición, aunque no le dio para puntuar para su equipo, ya que sólo sumaban los cinco primeros.

Clasificación de la etapa 1 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026

1. Girmay, Biniam (NSN Cycling Team) 03:25:41

2. Marit, Arne (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.

3. Lonardi, Giovanni (Team Polti VisitMalta) m.t.

4. Bevort, Carl-Frederik (Uno-X Mobility) m.t.

5. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.

6. Bruttomesso, Alberto (Bahrain Victorious) m.t.

7. Nencini, Tommaso (Solution Tech-NIPPO-Rali) m.t.

8. Retegi, Mikel (Equipo Kern Pharma) m.t.

9. Van Gestel, Dries (Soudal Quick-Step ) m.t.

10. Alleno, Clément (Burgos Burpellet BH) m.t.