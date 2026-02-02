Movistar Team sorprende en el inicio de temporada: notables y suspensos tras las dos primeras semanas de competición

El equipo español se ha situado entre los mejores del ránking UCI World Tour 2026, con actuaciones destacadas de algunos de sus corredores como Tesfatsion, Pescador o Romeo

Apenas llevamos dos semanas de temporada y una sola carrera de primer nivel del UCI World Tour y ya hay estrellas, como Remco Evenepoel, que han dejado su huella y ha mandado un aviso al resto de favoritos de lo que pueden hacer en la presente campaña. El ciclista belga también partirá como gran favorito a partir de este miércoles en la Vuelta a la Comunitat Valenciana 2026.

Los que también se han dejado ver mucho han sido los ciclistas del Movistar Team. Sin los alardes del pasado año, cuando llegaron a estar entre los dos mejores equipos del pelotón en algún momento del primer mes de competición y aguantaron algún tiempo más en el podio, el equipo español está en el Top-7 del ránking UCI tras estas dos primeras semanas y a la espera de que debutan algunos de sus rimeros espadas, como el joven belga Cian Uijtdebroeks, que lo hará en la ronda valenciana.

Hasta 16 ciclistas del equipo español han estrenado su casillero de puntos con tan poco recorrido en la presente temporada, entre ellos un Enric Mas que ha regresado tras darse de baja en el Tour de Francia y que se ha mostrado cauto en su regreso.

Natnael Tesfatsion lidera al Movistar Team

Se esperaba mucho de Javi Romo en el Tour Down Under, donde en 2025 fue segundo y ganó una etapa. Y también de Iván Romeo, Barrenetxea o García Pierna en la Challenge de Mallorca. Aunque el equipo telefónico tenía también alternativas y esas son las que se han dejado ver en este arranque.

En especial el eritreo Natnael Tesfatsion, que fue uno de los que acabó mejor la temporada anterior y que, en tierras australianas, ha demostrado ser un seguro de vida. El africano sumará muchos puntos esta temporada. De momento ya acumula 270 tras dos Top-10 en el Tour Down Under y un quinto puesto en la primera gran carrera de un día de la temporada 2026, la Cadel Evans Great Ocean Road Race.

El otro nombre destacado ha sido el colombiano Diego Pescador, que se ha destapado tras un año de adaptación al Movistar y, al segundo puesto de todo el equipo que sumó en el Trofeo Ses Salines, donde el Movistar Team fue segundo en la contrarreloj por equipos, el colombiano añadió otro Top-10 en el Trofeo Andratx - Pollença.

Iván Romeo arranca con un pleno de Top-10

Iván Romeo era una de las apuestas y también ha demostrado que ha empezado la temporada con muchas ganas, con tres Top-10 en las tres pruebas en las que ha competido (Trofeo Andratx - Pollença Trofeo Ses Salines y en la Classica Camp de Morvedre). Ahora repetirá en la Vuelta a la Comunitad Valenciana, donde se estrenó el vallisoletano hace un año en una de sus primeras citas como profesional.

Iván García Cortina, Jon Barrenetxea o Pablo Castrillo también se han dejado ver, aunque el 'hat-trick' de Remco Evenepoel en la Challenge ha hecho que tanto los ciclistas del Movistar como otros aspirantes se hayan tenido que conformar con posiciones secundarias.

En la parte contraria, entre las decepciones, se podría nombrar a Javi Romo, que llegaba como líder al Tour Down Under y que no pudo repetir sus actuaciones de la pasada campaña. No pudo sumar en ninguna etapa y sólo pudo acabar 49º en la general.