Movistar Team se estrena en la temporada y el UAE da el hachazo en el Tour Down Under

Jay Vine llega a meta junto a su compañero Jhonatan Narváez y se pone líder del Tour Under Down, en el que el eritreo Natnael Tesfatsion suma los primeros puntos de la temporada para el Movistar Team

El australiano Jay Vine y el ecuatoriano Jhonatan Narváez, ambos del UAE Team Emirates, dieron el hachazo y casi sentenciaron el Tour Down Under, primera carrera World Tour de la temporada, cuando sólo se han disputado dos etapas. Los ciclistas del equipo emiratí se escaparon y aventajaron en casi un minuto una jornada de montaña disputada entre Norwood y Uraidla, de 148.1 kilómetros, similar a la que el pasado año significó el triunfo de Javi Romo entierras australianas.

Jhonatan Narváez, ganador de la pasada edición, y Jay Vine se fueron solos en la subida final a Corkscrew Road (2,4 km al 9,4%) y llegaron a meta con un tiempo de 3h.36.42, a una media de 41 km/hora, y con 58 segundos de ventaja sobre un grupo perseguidor en el que estaba el eritreo Natnael Tesfatsion (Movistar Team).

"El plan de hoy era mantener la escapada a raya y luego hacer nuestro trabajo. Todos, con Stake Laengen, Oliveira y Mikkel Bjerg, estuvieron impecables. Luego entró Adam Yates y, a Jhonatan Narváez y a mí, nos tocó jugar nuestras cartas en la subida final. Después de un trabajo tan duro, poder mantener el plan es realmente genial", aseguraba Jay Vine, ganador de la etapa y líder de la general del Tour Down Under con seis segundos de ventaja sobre Narváez por las bonificaciones.

Jay Vine (UAE): "Jhonatan me dijo que la etapa era mía"

El ciclista australiano ve a ambos compañeros en una situación "inmejorable" para afrontar la segunda parte de la carrera. "Siempre es mejor ser dos para la general si algo sale mal. Ahora somos dos con un minuto de ventaja sobre nuestros rivales. Jhonatan me dijo que la etapa era mía, así que se decidió mucho antes de la meta", afirmó Vine.

La etapa vivió una fuga de 7 corredores que fueron neutralizados cuando el pelotón apretó antes de afrontar la subida final al Corkscrew. El ritmo marcado por el UAE hizo estragos y fue descartando rivales antes de que sus dos principales referentes se escaparan en solitario.

Javi Romo y Cepeda llegan en el segundo grupo perseguidor

A 58 segundos de los dos primeros llegó un grupo en el que estaban Mauro Schmid, tercero, Andreas Kron y Filippo Zana. También un Natnael Tesfatsion que sumó los primeros 15 puntos de la temporada para el Movistar Team.

El equipo telefónico, que tenía también esperanzas con Javi Romo, vio cómo el toledano sólo podía llegar en en el siguiente grupo, a diez segundos del de Tesfatsion y a 1.08 de Jay Vine y Narváez. Junto a Romo también llegó Jefferson Cepeda, el otro ciclista señalado por el Movistar para pelear por las etapas en este Tour Down Under 2026.