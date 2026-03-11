Juan Ayuso abandona la París-Niza tras una dura caída

El ciclista español del equipo Lidl-Trek intentó continuar tras sufrir un duro golpe contra el asfalto, pero rápidamente echó pie a tierra entre ostensibles gestos de dolor

La mala suerte se ha cebado con Juan Ayuso. El español, tras imponerse en la general de la Vuelta al Algarve y colocarse como líder de la París-Niza, se ha visto obligado a decir adiós a la carrera francesa tras una dura caída cuando disputaba la cuarta etapa de la carrera.

El ciclista del equipo Lidl-Trek, en una jornada lluviosa de hasta 195 kilómetros entre Bourges y Uchon, se cayó exactamente a 47 kilómetros de meta. Dentro de toda la confusión con varios corredores en el suelo, la reacción inmediata del alicantino fue levantarse y subirse a la bicicleta, pero a los pocos metros se vio obligado a parar, bajarse y tirarse al suelo con claros gestos de dolor.

Lo poco que se sabe es que habría sufrido un golpe en la cadera y en la zona del fémur que le ha provocado gran dolor. Ya habiendo abandonada la carrera, se le ha trasladado al hospital, donde le realizarán pruebas para saber con exactitud que lesión (o lesiones) sufre el joven ciclista español.

Para Ayuso supone un golpe durísimo, ya que estaba en un momento espectacular de forma, tal y como demostró en una tercera jornada en la que se le vio pletórico en la contrarreloj por equipos, colocándose como líder de la clasificación general.

El equipo Movistar, otro gran perjudicado

Con muchos ciclistas involucrados en la caída, el golpe para el ciclismo español ha terminado siendo incluso mayor, ya que el equipo Movistar no se ha librado hasta el punto de perder dos corredores como Raúl García Pierna y Pablo. Castrillo. Jonas Vingegaard evitó la caída, pero también perdió a un compañero como el italiano Davide Piganzoli.

