Las carambolas que meterían hasta a 10 españoles en Europa; Betis, Celta, Espanyol, Real Sociedad, Getafe, Athletic, Osasuna, Valencia, Rayo, Sevilla y Girona, muy pendientes

La UEFA ya no marca ningún máximo estricto de clubes de un país que pueden ir a Europa el próximo curso, pudiendo alcanzar LaLiga hasta un máximo de dies conjuntos si se dan varias circunstancias: suma la quinta plaza extra por rendimiento europeo, Betis o Celta ganan la UEL, la Real Sociedad es campeón de la Copa del Rey y el Rayo Vallecano hace lo propio en Conference

Con once jornadas aún por disputarse, LaLiga entra ahora en su tramo final en Primera división, siendo la lucha por las plazas europeas una guerra encarnecida entre diferentes clubes que aún sueñan con poder hacerse con una plaza que le dé derecho a jugar en Europa la próxima campaña.

En ello tendrá mucho que ver, también, si finalmente España dispone, o no, de una quinta plaza extra con derecho a la Liga de Campeones y conocer cuál es, finalmente, el reparto de las diferentes plazas, teniendo mucho que decir también la Real Sociedad, finalista de la Copa del Rey y aspirante a un título que le daría derecho a jugar en la Europa League el curso que viene, y el Betis y el Celta, quienes están vivos en Europa League y, por tanto, aún tienen opciones de poder acabar ganando la segundo competición europea, lo que le otorgaría al campeón una plaza de Champions.

Es decir, que LaLiga tiene opciones por ahora de poder contar con hasta seis clubes en la Champions el curso que viene: los cuatro primeros clasificados, la plaza extra por rendimiento europeo que ahora mismo está en juego entre España y Alemania, y el Betis o Celta de Vigo, como hipotético campeón de la Europa League.

Las opciones Champions del Betis y el Celta

Con un Villarreal cuarto, empatado a 54 puntos con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que es tercero, y a once puntos de distancia del Betis, quinto, y 14 del Celta, sexto, las opciones Champions de verdiblancos y celestes tan sólo se antojan factibles vía quinta plaza, en el supuesto de que LaLiga, finalmente, se acabe haciendo un año más con ese puesto extra por rendimiento europeo. Eso, o que bien el Betis o el Celta se acaben imponiendo en la Europa League. Un título europeo que, además, le otorgaría al ganador el privilegio de jugar en Champions el curso que viene.

De darse ambos condicionantes, la quinta plaza extra y que el campeón de la Europa League fuera española, podrían ir hasta seis clubes españoles a Champions. Hoy por hoy, a los cuatro primeros clasificados -Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid y Villarreal-, se le sumaría el Betis como quinto, pudiendo colarse también el Celta de Vigo, que es sexto, si los de Manuel Pellegrini se alzaran campeones de la UEL.

Si finalmente no fuera el campeón el Betis, y sí quinto en LaLiga, el Celta seguiría teniendo opciones de ir a la Liga de Campeones en la 25/26 si los de Claudio Giraldez se hicieran con el segundo título europeo.

Cabe puntualizar un escenario que hoy por hoy se antoja prácticamente imposible, con el Villarreal desmarcado de sus más directos perseguidores. Y es que el Betis o el Celta tienen prácticamente imposible quedar entre los cuatro primeros clasificados. De darse ese supuesto y de ser alguno de los dos campeón de la UEL y quedar tercero o cuarto en LaLiga, España 'perdería' una plaza en Champions. Es decir, irían tan sólo cuatro equipos -los cuatro primeros y el campeón de UEL, que estaría entre esos cuatro-, no corriendo al quinto. Diferente sería si el Betis o Celta acaba quinto y ganan la UEL, teniendo LaLiga una quinta plaza extra por rendimiento europeo. Ahí no se perdería ninguna plaza, pudiendo ir hasta seis. Y es que la quinta plaza extra que está aún por confirmarse no es 'para el quinto clasificado'; es 'para el equipo mejor clasificado que no se haya clasificado ya para la Champions'.

La Real Sociedad, la final de Copa y las plazas de Europa League

De las cuentas de Champions y los clubes finalmente clasificados para la Liga de Campeones dependerá, también, quiénes son los representantes españoles en la Europa League.

En primer lugar hay que tener en cuenta quién será el ganador de la Copa del Rey, para el que está reservado una plaza europea. De ser la Real Sociedad, serían los de Matarazzo, que actualmente son novenos, uno de los dos representantes nacionales en la segunda competición europea a nivel de clubes, recayendo la otra en el quinto clasificado o el sexto, en función de si existe o no esa quinta plaza extra.

Si el Atlético de Madrid gana la Copa, dos plazas libres para Europa League

Si fuera el Atlético de Madrid el campeón de Copa, serían dos las plazas libres para la UEL, al estar los colchoneros entre los cuatro primeros clasificados de LaLiga, siendo el premio para Betis y Celta de no conseguir estos un premio mayor por alguna de las dos vías mencionadas anteriormente.

En el caso de que Betis y Celta fueran a la Champions y el Atlético de Madrid ganara la Copa, las dos plazas de Europa League quedarían para el séptimo y el octavo, pudiendo ir el Getafe a Conference como noveno clasificado.

¿Y si el Rayo Vallecano gana la Conference podrían haber diez españoles en Europa?

En una rocambolesca serie de carambolas que favorecieran siempre al fútbol español, podría darse, incluso, la posibilidad de que hasta el Rayo Vallecano ganara la Conference League, midiéndose en octavos de final de la misma al Samsunspor turco. En ese supuesto, serían hasta diez los equipos de LaLiga que podrían participar el próximo curso en Europa. Los vallevanos son ahora mismo 13º en LaLiga, a cuatro puntos de un Getafe que ocupa la novena posición. De ser novenos los franjirrojos, podría ir a la Conference, incluso, el décimo clasificado de LaLiga, que actualmente es el Athletic Club.

Y es que cabe destacar que desde esta misma temporada ya no hay un límite estricto para el número total de plazas europeas de las que dispone cada país, teniendo España rerservado como mínimo siete plazas, las cuales pueden verse incrementadas por diferentes circunstancias; entre ellas, los éxitos europeos de los diferentes equipos que componen la competición nacional.

La carambola europea que mantiene las opciones de Conference para Osasuna,Valencia, Sevilla y Girona

Tal es la carambola europea que hoy por hoy sigue siendo factible para los clubes españoles que, de imponerse tanto en la Europa League como en la Conference, amén de hacer también un buen papel en Champions, dejaría prácticamente asegurada la quinta plaza Champions extra para España, amén de realizar un efecto dominó que, en el más beneficioso de los casos para todos los clubes españoles en liza, podría llevar la Conference hasta la décima plaza, lo que matemáticamente mantiene en la lucha hoy por hoy a clubes como Osasuna, Valencia, Sevilla o Girona, que tienen la décima posición de la tabla a tan sólo cuatro puntos de distancia.