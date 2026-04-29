La Real Sociedad, pendiente de Guedes

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo aprovecha sus últimas horas de desconexión antes de volver al trabajo este jueves en donde se evaluará el estado físico del extremo portugués, al que han echado de menos, por si puede jugar el próximo lunes el partido de LaLiga contra el Sevilla FC

La Real Sociedad va a volver este jueves al trabajo después de gozar de tres días de descanso que tienen como objetivo que los jugadores desconecten y recuperen energías después de dos semanas intensas en las que han ganado la Copa del Rey y han jugado dos partidos de LaLiga. Un tramo de la temporada que ha tenido consecuencias ya que Gonçalo Guedes cayó lesionado. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo se pone manos a la obra en las próximas horas y estará muy pendiente del extremo portugués, y de otros dos jugadores más, para ver si puede jugar el lunes que viene contra el Sevilla FC.

Pendiente de la recuperación de Guedes para intentar el asalto a la quinta posición de LaLiga

La Real Sociedad se va a ejercitar este jueves en Zubieta con el objetivo de llegar lo mejor preparada posible para el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga que tiene que jugar contra el Sevilla FC. La sesión va a estar marcada porque todos los ojos van a estar puestos en Gonçalo Guedes, uno de los mejores jugadores del equipo vasco, quien está recuperándose de una lesión.

El extremo portugués no ha podido jugar los dos últimos partidos de LaLiga con la Real Sociedad por un esguince de tobillo. Estos próximos días servirán para testar el estado físico del portugués que en caso de estar recuperado jugará el encuentro liguero contra el Sevilla FC.

La Real Sociedad ha echado de menos a Gonçalo Guedes en la última semana ya que el equipo txuri-urdin perdió contra el Getafe CF por 0-1 y empató frente al Rayo Vallecano por 3-3 en las dos jornadas de LaLiga que disputó después de proclamarse campeón de la Copa del Rey.

La Real Sociedad necesita a Gonçalo Guedes para ganar al Sevilla FC y así apurar sus opciones de terminar en la quinta posición de LaLiga, está a 7 puntos del Real Betis con 15 por disputarse, la cual puede dar billete a jugar la próxima edición de la UEFA Champions League aunque dicha posibilidad depende de que España quede por delante de Alemania en el coeficiente UEFA. Situación que se decidirá dependiendo del rendimiento de Bayern Munich y Atlético de Madrid en la UEFA Champions League, del Friburgo en la UEFA Europa League y del Rayo Vallecano en la UEFA Conference League.

La Real Sociedad, con un ojo en Karrikaburu y Zubeldia también

Por otro lado, la Real Sociedad también estará echando un ojo a las recuperaciones de Igor Zubeldia y Jon Karrikaburu quienes también están lesionados.

El que debería estar pronto es Jon Karrikaburu que sufrió un esguince de tobillo. Más precaución va a tener la Real Sociedad con Igor Zubeldia ya que no el club vasco no va a poner en riesgo el físico del central después de que haya sufrido una rotura muscular en el bíceps femoral. El objetivo es que el defensa se recupere bien y no fuerce lo más mínimo.

Los que sí seguirán siendo bajas son Álvaro Odriozola e Iñaki Rupérez a los que no se les espera ya hasta la próxima temporada al estar convalecientes por lesiones graves.