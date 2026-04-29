La Copa de Asia y un potencial problema de la Real Sociedad con Kubo

El japonés es uno de los candidatos a abandonar el club vasco durante el próximo mercado de fichajes de verano, si bien es cierto que su irregular rendimiento en esta temporada hace que tenga más opciones de continuar. En caso de que siga el equipo txuri-urdin puede perderlo durante un mes durante la siguiente campaña si es convocado con Japón

La Real Sociedad ya se encuentra planificando la próxima temporada en la que disputará cuatro competiciones oficiales, necesitando, por tanto, una plantilla amplia y con variantes para poder afrontar todos esos torneos con garantías. Uno de los nombres que está en duda si estará en el equipo o no es el de Take Kubo que cuenta con el interés de numerosos clubes, sobre todo de la Premier League, aunque su irregular nivel en esta campaña hace que sus opciones de continuar aumenten. En caso de que siga, la Real Sociedad tendrá que lidiar con un potencial problema ya que la Copa Asiática 2027 está colocada en medio de la temporada próxima y eso provocaría que el japonés se pueda perder partidos importantes si es que es convocado por Japón como sería lo normal.

La Copa Asiática 2027 se disputa entre los meses de enero y febrero en Arabia Saudí y la Japón de Kubo está clasificada

La Real Sociedad tiene un potencial problema por culpa de la Copa Asiática 2027 durante la próxima temporada en caso de que Take Kubo, finalmente, se termine quedando en el equipo vasco.

Arabia Saudí organiza el torneo continental y, tal y como ocurrió con el Mundial de Qatar 2022, el torneo se celebrará en mitad de la temporada, entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027 concretamente. Esto hace que la Real Sociedad corra el riesgo de que Take Kubo se pueda perder varios partidos importantes ya que el extremo es un fijo en la selección de Japón y lo normal sería que fuera citado para jugar este campeonato.

De este modo, si Kubo acaba quedándose en la Real Sociedad, que eso está por verse, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo se expone a que el japonés se pierda varios partidos de LaLiga, los dos últimos encuentros de la fase de liga de la UEFA Europa League y la Supercopa de España si es que se sigue manteniendo en enero, aunque la intención es trasladarla a comienzos de febrero, siendo su posible sede Qatar ya que no se podrá celebrar en Arabia Saudí, como ha ocurrido en los últimos años, por culpa de la disputa de la Copa Asiática 2027 precisamente.

El futuro de Kubo aún está por resolverse

El futuro de Take Kubo es uno de los asuntos que tendrá que abordar la Real Sociedad durante el próximo mercado de fichajes de verano. El extremo sigue siendo importante en el equipo vasco, pero su traspaso puede provocar un ingreso de dinero importante.

El extremo tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2029 y el club vasco no tiene intenciones de malvenderlo, a pesar de que el futbolista ha cambiado de representantes durante esta temporada, ya que sólo lo dejará salir siempre y cuando llegue una oferta que satisfaga sus exigencias económicas.

El japonés, que siempre ha demostrado su arraigo en la Real Sociedad, está centrado en el club txuri-urdin tal y como respondió hace unas semanas cuando fue cuestionado por una posible salida este próximo verano. "Este verano tengo el Mundial, en el que me iré centrando poco a poco, porque es cada cuatro años y es muy ilusionante, ojalá que pueda hacer grandes partidos con la Real para llegar lo mejor posible de forma".