Real Madrid - Hapoel Tel Aviv: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de playoffs de la Euroliga 2025-2026

El conjunto blanco abre su eliminatoria de cuartos de final ante los israelíes con público y con el deseo de comenzar a cimentar su clasificación a la Final Four de Atenas

El Real Madrid inicia este viernes 29 de abril su andadura en los playoffs de la Euroliga con una complicada eliminatoria ante el Hapoel de Tel Aviv, ya no solo por el nivel de los jugadores rivales, sino por las limitaciones que acompañan al equipo israelí, que en su caso se traducirán en disputar sus encuentros en el Movistar Arena con un aforo restringido y entre fuertes medidas de seguridad.

Hablamos exactamente de unos 8.000 espectadores, lo que sería poco menos de tres cuartas partes del aforo del pabellón. Obviamente es mucho mejor que jugar a puerta cerrada, pero no deja de ser una anomalía de cara a disputar con todas las garantías unos cuartos de final que son la puerta a la Final Four de Atenas. En todo caso, el entrenador del equipo, Sergio Scariolo, se congratula por tener a su gente en las gradas.

"Que se disfrute de lo que (nuestros aficionados) han podido gozar con su equipo, que puedan contribuir a que así siga siendo dentro de la previsión y de la expectativa del sufrimiento que habrá", explica.

Un rival con mayor presupuesto

Ya centrado en el Hapoel, Scariolo destaca que se enfrentan a un equipo con mayor gasto en plantilla que ellos, si bien entiende que no es algo que les reste presión (u obligación) para ir a por la victoria, entendiendo siempre que jugadores como Vasilije Micic exigen dar el máximo.

"No pasa a menudo tener que jugar contra un equipo con un presupuesto real superior al tuyo cuando estás en el Real Madrid, es una curiosidad pero que también te hace entender cuál es el nivel del adversario. Sí tengo mucha confianza en la posibilidad de que podamos seguir jugando en equipo y como hemos hecho durante todos los últimos cuatro o cinco meses", señala.

Los precedentes de temporada

Más allá de cuestiones de aforo o financieras, los blancos esperan que se repita la historia de la fase regular, en la que el Real Madrid ganó los dos partidos: el primero a domicilio por 74-75 y el segundo como anfitrión hace poco más de un mes por 92-83. Aquel último triunfo fue a la postre clave para despegarse del Hapoel y terminar por encima de él en la clasificación.

A qué hora es el Real Madrid - Hapoel Tel Aviv de los playoffs de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv, perteneciente al primer partido de la serie de playoffs de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este miércoles 29 de abril a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Panathinaikos de los playoffs de la Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Panathinaikos se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Barça en el Principado de Mónaco se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA