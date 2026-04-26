Sergio Scariolo celebra la decisión del Real Madrid: "Merece la pena dar un voto de confianza a los aficionados"

Los blancos disputan los cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv, conjunto ante el que jugaron a puerta cerrada hace poco más de un mes

Se esperaba mucho la decisión del Real Madrid y ya la tenemos. Tras el comunicado de las peñas, y entendiendo también que es esencial no dar ventaja alguna al Hapoel Tel Aviv, rival en cuartos de final de la Euroliga, la entidad blanca ha optado por dejar acceder a los abonados a los partidos que disputará como local en tal eliminatoria.

Sin duda esta era una de las grandes incógnitas de cara a los playoffs de la máxima competición continental. Tras meses de encuentros a puerta cerrada contra equipos israelíes en España –la única excepción fue Valencia Basket–, sonaba muy raro que en las eliminatorias se mantuviese tal cual. Ya sabemos que no será así y Sergio Scariolo, como no puede ser de otra manera, lo celebra.

"En nombre del equipo quiero dar las gracias a todas las personas que, siguiendo el ejemplo de Valencia hace unos meses, han tomado esta decisión. Merece la pena dar un voto de confianza a los aficionados, que serán capaces de responder como lo necesitamos", comentó el entrenador del Madrid tras batir el sábado al Valencia Basket en partido de la Liga ACB.

El factor cancha, algo demasiado importante

Tras 38 jornadas peleando para terminar en la tercera posición de la fase regular de la Euroliga, el gran premio es tener ventaja de campo en la eliminatoria que da paso a la Final Four –este año en Atenas–. Por ello, es lógico que los del Movistar Arena no hayan renunciado a ello.

"Los abonados son los que, desde el inicio, han dado un voto de confianza al equipo y nosotros le hemos dado una temporada espectacular en casa. Queremos que se sientan parte del evento y disfruten de este factor cancha que se ha luchado tanto en la pista y fuera de ella, que sea un factor importante", recalcó.

Las fechas de los primeros partidos contra el Hapoel Tel Aviv

Concluido el play-in, en el cual cayó eliminado el Barça, los cuartos de final de la máxima competición continental están a punto de comenzar. Así, tenemos que el Madrid recibirá al Hapoel en su cancha los días 29 de abril y 1 de mayo. Dependiendo de cómo queden estos y los que los de Scariolo jueguen a domicilio, puede darse el caso de que tengan que regresar al Movistar Arena.