La Euroliga despeja dos incógnitas y alimenta la mayor de todas: el Real Madrid

La sombra de la NBA Europa sigue coleando en el Viejo Continente y mantiene en vilo cómo será la máxima competición continental de cara al curso 2026-27

Mario Hezonja y Sergio Scariolo, juntos en una rueda de prensa de la Final Four de la Euroliga.IMAGO

Sí, pero no. El Real Madrid, gran abanderado de la NBA Europa sigue pensándose (y mucho) su futuro; tanto es así que el Consejo de Administración de Activos Comerciales de la Euroliga (ECA) ha comunicado cómo están las cosas de cara la temporada venidera despejando dos incógnitas, pero sin poder hacer por el momento el tal esperado anuncio con el equipo de la capital de España.

Tal y como se esperaba, tras la reunión del citado organismo se ha informado sobre la aprobación de la prórroga de las licencias del ASVEL Villeurbanne y del Fenerbahce. Sin embargo, no se ha podido oficializar qué equipos jugarán el torneo el próximo curso, ya que las conversaciones con el Madrid siguen abiertas sin que por ahora haya confirmación respecto a su presencia.

La nueva estrategia de la Euroliga

Más allá de lo que termine pasando con los blancos, los directivos de la Euroliga, encabezados por el presidente, Dejan Bodiroga, y el director ejecutivo, Chus Bueno, también presentaron a la Junta Directiva varios puntos, con especial énfasis en la creciente demanda por parte de clubes e inversores y una estrategia hacia una mayor estabilidad, creación de valor y sostenibilidad a largo plazo.

Son ciudades como Roma, Londres y Berlín, entre otras, las que se han interesado, lo cual que subraya el "creciente atractivo" de la Euroliga, aunque también son territorios que han sido vinculados con el proyecto de la NBA Europa, previsto para octubre de 2027. Más claro, la Euroliga se está preparando tanto para seguir caminando sola como para adecuarse a lo que desea hacer la competición estadounidense.

Además de los temas financieros, se han tratado detalles sobre el proceso de expansión para las nuevas franquicias y mercados, que fue aprobado en marzo y está previsto que comience formalmente el 1 de julio, así como de las posibles plazas de comodín de un año. Este proceso respaldará la expansión prevista de la Euroliga a partir de la temporada 2027-2028, dando la bienvenida a un mayor número de equipos y ciudades que otorgarán nuevas franquicias.

El nuevo formato de la Eurocup

También en dicha reunión se ha certificado que la Eurocup se amplía a 32 equipos, divididos en cuatro grupos de ocho. Dieciséis equipos avanzarán a la fase final, que contará con octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final, todas disputadas en formato de eliminatoria al mejor de tres partidos.

La lista final de equipos participantes, que se publicará en los próximos días, incluirá acceso desde una selección de ligas nacionales, según la clasificación final de cada liga, complementada con aproximadamente 20 equipos que recibirán licencias a largo plazo de cinco años.

La reunión pendiente con la NBA

Por último, y siguiendo con la hoja de ruta marcada, Bueno informó a los clubes sobre el continuo avance de las conversaciones con las diferentes ligas nacionales y la NBA y FIBA, con el proyecto de la NBA Europa en el horizonte, que continuará con una nueva reunión en Ginebra (Suiza) este mismo miércoles. ¿Condenados a entenderse? Eso parece.