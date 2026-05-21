Sergio Scariolo confirma el plan del Real Madrid con la NBA Europa

El entrenador del conjunto blanco deja claro que el futuro del baloncesto europeo debe pasar por la formación de una competición más fuerte, si bien siempre respetando la rica historia de la Euroliga

Estamos a un día del inicio de la Final Four de la Euroliga, pero ni por esas se deja de hablar de la posibilidad de que en breve haya una nueva competición que domine el panorama europeo, la bautizada popularmente como NBA Europa; tanto es así que el propio Sergio Scariolo hace referencia a ella y al papel preponderante del Real Madrid en tal camino.

Si bien desde primera hora ha existido ilusión alrededor del aterrizaje del gigante estadounidense, de igual modo las reticencias del Viejo Continente se han hecho notar mientras se trabaja para poner de acuerdo a la FIBA, a la Euroliga y a la propia NBA. No es sencillo, pero se han sentado las bases al entrar Chus Bueno como CEO de la máxima competición continental, una figura que genera consenso entre las partes.

Sergio Scariolo explica el papel del Real Madrid

Ya con la certeza de que en caso de que todo salga como se quiere formará parte de esa NBA Europa, el Real Madrid, por voz de su entrenador Sergio Scariolo, confirma el plan del club y el deseo de ser pioneros dentro de un torneo al que aún le falta bastante para presentar su diseño definitivo.

"El Real Madrid está muy activo intentando tender puentes entre la Euroliga y la NBA Europa; no se han posicionado a favor de ninguna de las partes, pero entendieron desde el principio que, mientras exista la posibilidad de un acuerdo, debemos trabajar juntos y esforzarnos por lograr algo en común", comenta en declaraciones a Giuseppe Nigro de La Gazzetta dello Sport antes de subrayar que en semanas deberán dar pasos esenciales en una dirección u otra.

"Llegará el momento –dentro de unas semanas– en que tendremos que tomar una decisión final, pero creo que aún hay margen para mantener cierta unidad por el bien de nuestro baloncesto, lo que significa no desperdiciar el legado de la Euroliga y no perder la oportunidad de ver a la principal institución de nuestro deporte, que ha expresado su deseo de entrar en Europa", sentencia el italiano.

La Final Four y las lesiones de Tavares y Len

Centrándose en el presente, Scariolo admite que desde hace tiempo sintió que este Madrid estaba preparado para brillar en la Euroliga, algo que solo le había pasado una vez en los anteriores años de su carrera. "Para ser honesto, en mi carrera solo he sentido que tuve un equipo de nivel Final Four en dos ocasiones: en Málaga, no el año que llegamos, sino el anterior, y este año, cuando empezamos a compenetrarnos y a estar consistentemente entre los cuatro primeros. Estoy contento con lo que he logrado con todos mis equipos".

Por último, comenta las lesiones de Edy Tavares y Alex Len. "Nos ha golpeado un tsunami con estas dos lesiones que han trastocado por completo nuestra dinámica. En ataque, tendremos que ser más agresivos; en defensa, tendremos que evitar que el balón llegue fácilmente a la zona, sabiendo que no tenemos a un ‘Mastrolindo’ detrás para protegernos. Y luego tendremos que luchar duro por los rebotes", finaliza.