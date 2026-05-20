Mario Hezonja avisa a sus compañeros sobre la Final Four: "Es una experiencia maravillosa, pero también tiene muchas distracciones"

El jugador croata del Real Madrid marca el camino a seguir para un conjunto blanco que llega como víctima a la gran fiesta de la Euroliga, pero que en caso alguno renuncia a nada, tal y como ha recalcado también Sergio Scariolo

La Final Four de la Euroliga está a la vuelta de la esquina. Tras 38 jornadas, el play-in y la ronda de cuartos de final, los cuatro supervivientes se ven las caras en Atenas este próximo fin de semana; y sí, entre esos tenemos a dos españoles como Valencia Basket y Real Madrid, quienes se enfrentan en una de las semifinales.

Justo ante el gran acontecimiento del baloncesto europeo toma la palabra Mario Hezonja. La estrella de los blancos no se esconde lo más mínimo y deja claro que si están a estas alturas de torneo no es para otra cosa que para ganar; eso sí, no quiere que la presión les pase factura.

"Creo que es el torneo de baloncesto más importante del mundo. Consta de dos partidos y es el momento más importante y exigente, tanto a nivel individual como colectivo. Creo que el equipo está en buena forma, preparado y entrenado para alcanzar un alto nivel contra el Valencia", comenta antes de avisar sobre la importancia de centrarse únicamente en el baloncesto.

"Tenemos que ir allí a ganar, pero olvidarnos de la presión, porque la presión nunca trae nada bueno. Tenemos que jugar con pasión, estar totalmente concentrados y saber manejar todo lo que rodea a este torneo, porque es una experiencia maravillosa, pero también tiene muchas distracciones. Tenemos que ser inteligentes en nuestra preparación y en cómo lo vivimos allí", subraya.

La mala suerte con las lesiones de Tavares y Len

Como es lógico, Hezonja es consciente de las dificultades que se van a encontrar en la 'Final a Cuatro', sobre todo por las lesiones que han sufrido los dos pívots del equipo, Edy Tavares y Alex Len, quienes no estarán contra Valencia Basket ni en una hipotética final.

"Es un honor llevar esta camiseta durante tanto tiempo, espero que por muchos años más. Todos tenemos que dar un paso al frente. Es una verdadera lástima que ambos se hayan lesionado en la misma posición; les tenemos mucho respeto", explica.

El Valencia Basket, un rival de altura

Se han visto ya seis veces esta temporada. Liga ACB, fase regular de la Euroliga, Copa del Rey, Supercopa... Un Valencia Basket - Real Madrid es todo un clásico esta campaña y Hezonja no puede sino alabar tanto la labor del entrenador Pedro Martínez como de toda la escuadra taronja.

"El Valencia ha jugado a un alto nivel durante todo el año. Tienen una plantilla que les permite rotar mucho. Su nivel ofensivo es muy alto. Para mí, no, pero para mucha gente, quizás en los medios o entre la afición, podría ser una sorpresa. Cuando conoces a estos jugadores y a Pedro, que es un gran entrenador –ya lo hizo con Manresa–, estás preparado para afrontar el nivel que tienen. Nos ganaron en la Supercopa, así que tenemos que mejorar nuestro juego y saber que será difícil vencerlos", concluye.