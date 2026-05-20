Trey Lyles y Mario Hezonja se manifiestan abiertamente sobre su salida del Madrid

El croata espera "seguir muchos años más" y el canadiense asegira que "seguir" en el club blanco "es el plan"

A dos días de que arranque la Final Four no es el momento de hablar de futuro y mucho menos de que lo valoren los jugadores que dos días después van a disputar el título más imporante de la temporada.

Sin embargo, a lo largo del año, los medios tienen pocas opciones para tratar directamente con ellos y por eso han aprovechado el 'media day' previo a esa Final Four de Atenas para tratar algo de lo que se viene hablando durante los últimos meses: la psoible marcha de Mario Hezonja y Trey Lyles a la NBA.

El primero renovó hace dos años con el Real Madrid, pero dejó una cláusula de salida para poder volver a la Liga norteamericana si le salía una buena oportunidad. Los malos resultados de inicios de año alimentaron esa posibilidad y, luego, creció el rumor por su buen rendimiento en el tramo más reciente de la temporada. Todo vino a partir de unas palabras de su agente, que abría la puerta de salida del internacional croata.

Preguntado por ello, Hezonja dejó claro que no es algo en lo que ahora piense y que se siente muy satisfecho del rol protagonista que tiene en el Madrid. "¿Si estoy contento en el equipo? Feliz de 1 a 10, 11, como siempre estando en el Madrid", dejó claro el jugador formado en la cantera del Barça.

"Para mí significa muchísimo. Es un orgullo vestir esta camiseta durante tanto tiempo. Ya llevo cuatro años y ojalá sean muchísimos más aquí", sentenciaba Mario Hezonja, muy centrado en la Final Four de la Euroliga y en el duelo ante el Valencia Basket del viernes.

Trey Lyles le gusta el Madrid y Madrid

El otro cuyo futuro está en el aire es Trey Lyles. El canadiense es un caso distinto. El pasado verano tenía ofertas de la NBA y allí seguía siendo un jugador importante en la rotación. Sin embargo, decidió probar en el baloncesto europeo y muy pronto dejó clara su calidad.

Ahora, el reto del Real Madrid es convencerlo para que no se vaya, ya que acaba contrato a final de temporada. Desde hace tiempo se está moviendo en este sentido, aunque los avances no se conocen.

Al menos, los blancos sí saben que Lyles se ha adaptado muy bien al baloncesto europeo y también a Madrid. "Me siento genial. He estado saliendo por la ciudad, experimentando la ciudad y a los aficionados, haciendo todas esas cosas. Es una gran ciudad para vivir. Es un gran club del que formar parte. Seguir aquí es el plan ahora mismo", dejaba claro el canadiense antes de viajar a Grecia.

El hecho de luchar por títulos, algo que echaba de menos en la NBA, es otro aliciente. Y la Euroliga es lo máximo. "Estoy muy emocionado. Para eso vine aquí, para estar en una posición de jugar la Final Four. Hemos jugado lo suficientemente bien esta temporada para llegar allí, así que estamos en el lugar en el que deberíamos estar, por lo que es realmente emocionante", afirmaba el norteamericano.