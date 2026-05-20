El Real Madrid llega tarde y 'sin blanca' al fichaje de Daniel Theis

Según informa el periodista Andrea Calzoni, el veterano pívot alemán ha recibido una oferta del conjunto blanco que ha rechazado al entender que puede conseguir un mejor contrato llegando como agente libre al verano

El Real Madrid está poniendo todo de su parte para reforzar la pintura y llegar con las máximas garantías a la recta final de la temporada. Las lesiones de Edy Tavares y Alex Len le han hecho daño, pero no por ello han bajado los brazos; eso sí, cuestión diferente es que puedan conseguir sus objetivos en el mercado, siendo uno de los ejemplos más claros el reciente rechazo de Daniel Theis.

Tras cerrar la contratación de Omer Yurtseven, el conjunto de la capital de España ha ido también a por pívot alemán, pero no han podido convencerle. Según informa el periodista Andrea Calzoni, el center de 34 años ha dado un 'no' por respuesta al proyecto blanco porque la oferta recibida no se ajustaba a sus expectativas salariales.

Si bien a Theis le puede interesar a un proyecto como el del Madrid, entiende que no es el momento adecuado. Aunque la campaña con el Mónaco no ha terminado bien a causa de la crisis financiera del club, ello no ha hecho en caso alguno que baje su caché, el cual es el de un jugador que ha pasado gran parte de su carrera en la NBA. Además, y pese a las dificultades, alcanzó con los del Principado los cuartos de final de la Euroliga. Más claro: entiende que esperando al verano conseguirá más dinero

Un Real Madrid sin tiempo, pero con convencimiento

Más allá de que el ofrecimiento no haya convencido a Theis, lo cierto es que el conjunto de Sergio Scariolo no tiene margen para peinar el mercado con calma. La Final Four de la Euroliga se celebra en cuestión de días –tienen la semifinal con el Valencia Basket este viernes 22 de mayo– y lo que quisieran hacer debía ser a la voz de ya.

Pese a los contratiempos en la pintura, lo que tienen claro en el bando blanco es que bajar los brazos no es una opción. Así lo explica el entrenador italiano. "El Real Madrid es el Real Madrid siempre. Puede tener limitaciones, puede estar en un gran momento o en uno menor, pero cuando va a competir el Real Madrid siempre compite", señala.

¿La hora de Usman Garuba?

Debe ser. Durante la eliminatoria de cuartos de final ante el Hapoel Tel Aviv ya se mostró esencial y ahora le toca de nuevo asumir un rol protagonista ante algunos de los mejores interiores que juegan en Europa. El reto es grande, pero ya ha demostrado que no se achanta ante nada (ni nadie).