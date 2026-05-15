El Real Madrid ficha a un NBA para suplir a Tavares

El equipo blanco se ha movido rápido y ha llegado a un acuerdo con el turco Omer Yurtseven, que ha jugado en las últimas semanas con los Golden State Warriors

El Real Madrid confirmaba hace unos días que su pívot franquicia, Walter Tavares, no volverá posiblemente a jugar este año y que su 'sustituto' en pista, el ucraniano Alex Len, también se había lesionado y estaría unas semanas fuera, por lo que tendría que afrontar la Final Four de la Euroliga sin sus dos 'cincos'.

Con Usman Garuba, y sus 2,03 metros, como principal hombre interior. Tocado, además, de una mano. Y con el poco usado Izan Almansa como alternativa. Así se presentará el equipo de Sergio Scariolo el próximo viernes para disputar su semifinal en Atenas ante el Valencia Basket.

Eso ya no tiene solución, más allá de lo que pueda encontrar Scariolo en los hombres altos que pueden jugar en la zona, caso de Trey Lyles u Okeke o, incluso, '3' como Mario Hezonja y Gabriel Deck.

El Madrid se cubre las espaldas en la ACB

Sin embargo, si en la capital griega tendrá que improvisar, no lo piensa hacer en la ACB y se ha movido rápido para hacerse con un fichaje de campanillas, que jugará de blanco hasta final de la presente temporada.

La pista del fichaje del pívot turco Omer Yurtseven la dio BasketNews y periodista Donatas Urbonas. Y apenas unas horas después se ha filtrado que el acuerdo es total y que está a la espera de que el jugador turco pase el reconocimiento médico y firme por el Real Madrid hasta final de temporada.

Aunque en los últimos meses ha estado jugando con el equipo asociado a los Hoston Rockets (Rio Grande Valley Vipers) en la G-League y en los Golden State Warriors, con los que ha disputado nueve partidos, la temporada la empezó con el Panathinaikos, donde fue protagonista antes de dar el salto a Estados Unidos.

Heat, Jazz y Warriors, los equipos NBA de Omer Yurtseven

En la NBA ya había jugado dos temporadas con los Miami Heat y una con los Utah Jazz, en la temporada 2023-24. Tras esto, jugó la pasada campaña con el Panathinaikos, con el que alcanzó la Final Four y empezó ésta. Su último partido lo disputó hace mes y medio, el 2 de abril, ante los San Antonio Spurs, en un duelo en el que anotó 17 puntos y cogió 8 rebotes.

Nacido en Uzbekistán hace 28 años -aún tiene 27-, Omer Yurtseven se formó en el Fenerbahçe, con el que llegó a jugar antes de irse, muy joven, a Estados Unidos para alcanzar su sueño de jugar en la NBA. Con 2,11 y 125 kilos, el Real Madrid suma músculo para su juego interior y soluciona un grave problema de cara a unos 'play off' de la Liga ACB que se auguran muy duros.

Con la temporada regular resuelta, Yurtseven tendrá tres semanas para acoplarse a sus compañeros antes de afrontar las eliminatorias, en las que el Madrid parte como primer cabeza de serie.