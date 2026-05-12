El peor escenario posible golpea al Real Madrid: sin pívots para la Final Four

A la baja segura de Edy Tavares se suma ahora de la Alex Len, quien ha sufrido una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo que le deja sin la gran fiesta del baloncesto europeo

La mala suerte se ha cebado con los de Sergio Scariolo cuando llega la hora de la verdad. Tras 38 partidos de temporada regular y superar una eliminatoria de cuartos de final contra el Hapeol Tel Aviv, ahora le toca al Real Madrid hacer el más difícil todavía: pelear en la Final Four de la Euroliga sin pívots.

Aunque suene incluso absurdo que un equipo como el blancos no cuenta con un solo 'cinco' en plantilla, la realidad les ha golpeado en forma de inoportunas lesiones, la última de un Alex Len que sufre una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo, según confirmó este el Real Madrid tras las pruebas a las que sometió al jugador.

Si bien se confía aún en que el pívot ucraniano pueda llegar a los playoffs de la Liga ACB, está totalmente descartado que compita en la 'Final a Cuatro', para la cual el conjunto madridista tampoco tendrá a su otro hombre grande: Edy Tavares.

Alex Len y Edy Tavares, doble problema bajo los aros

La dolencia se produjo durante el partido en el que los blancos cayeron en la Liga Endesa por 97-101 ante el Río Breogán en el Movistar Arena. A 03:50 minutos para el final del mismo Len abandonó la cancha visiblemente molesto y pese a que se esperaba que no fuese nada importante, es lo suficiente como para apartarle del desenlace de una competición que llegará en 10 días.

Lo mismo sucede con el caboverdiano Edy Tavares, a quien no se espera ya para el resto de la temporada al sufrir una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda como consecuencia de un mal apoyo en los instantes iniciales del primer partido de los cuartos de final del torneo continental que midió al conjunto blanco contra el Hapoel Tel Aviv.

Fechas y rivales del Real Madrid en la Final Four

La consecuencia de todo lo contado es clara: el conjunto madridista deberá ir a la fase final de la Euroliga, que se disputará del 22 al 25 de mayo en el OAKA de Atenas, sin sus dos pívots de referencia.

Será allí, en una de las canchas más famosas del mundo, donde los blancos aspiran a conquistar el título por duodécima vez ante el Olympiacos griego, el Fenerbahce turco y el vencedor de la serie entre el Valencia Basket y el Panathinaikos, que concluye este miércoles 13 de mayo y que os contaremos en directo en ESTADIO Deportivo.