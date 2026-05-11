El Valencia Basket se lo temía y ya es realidad: Braxton Key, duda ante Panathinaikos

El jugador estadounidense sufrió una fractura nasal durante el partido ante Baskonia, correspondiente a la 30ª jornada de la Liga ACB

Ya tenemos montado el lío. Después de que el Valencia Basket mostrase sus reticencias a jugar contra el Baskonia justo antes del decisivo quinto encuentro frente a Panathinaikos, el club se puso en contacto con la Liga ACB para mover dicho encuentro y preparar de la mejor manera posible el de la Euroliga. Pues bien, finalmente no hubo entendimiento y los taronja vieron como una de sus piezas fundamentales, Braxton Key, caía lesionado.

El ala-pívot estadounidense de los valencianos ha sufrido exactamente una fractura nasal que le ha convertido en duda para el definitivo partido ante los griegos, el cual tendrá lugar este miércoles 13 de mayo en el Roig Arena.

La acción que provocó la lesión de Braxton Key

Key recibió un golpe en el encuentro del domingo ante el Kosner Baskonia que incluso le impidió acabar el mismo. De hecho, el problema fue tan importante de manera inmediata que el jugador fue trasladado a un centro hospitalario para una primera evaluación de su lesión.

En el mensaje en el que ha comunicado la lesión del jugador, el Valencia apunta a que queda "pendiente de evolución" y ni le descarta ni le confirma para el encuentro del miércoles, pero es obvio que ya no llegará de la mejor manera posible al choque.

Una pieza fundamental para Pedro Martínez

El jugador norteamericano fue uno de los más destacados en las dos victorias con las que el Valencia Basket igualó la semana pasada los dos triunfos que consiguió el Panathinaikos en la apertura de la serie. Para el choque del miércoles, que decidirá el cuarto equipo que participará en la Final Four de la competición en Atenas, son baja segura los aleros Xabi López-Arostegui y Josep Puerto. Los equipos ya clasificados son Olympiakos, Fenerbahçe y Real Madrid.

La lesión de Key no deja de ser mala suerte y todo hace indicar que estará sobre el parqué, posiblemente con una máscara. Si embargo, a leve que sea ya se trata de un contratiempo que desvía el foco del partido y hace pensar en si estará o no al cien por cien.

Un entrenador orgulloso de sus jugadores

Pese a que el partido contra el Baskonia directamente molestaba, no es menos cierto que una vez sobre la cancha los jugadores taronja demostraron un gran deseo por ganar que gustó, y mucho, a Pedro Martínez. "Hay que valorar como muy positivo el esfuerzo de los jugadores por no darse por vencidos y seguir luchando en el último parcial cuando ellos ganaban de 14 puntos y quedaban tres minutos y era fácil dejarse desconectar, pero han tenido muy buena mentalidad y hemos tenido opción de ganar", sentencia.