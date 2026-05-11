Cumbre entre Sergio Ramos y los principales accionistas para rematar la compra del paquete mayoritario del Sevilla

Este lunes se podría dar un paso ya definitivo para el traspaso de poderes en Nervión: con la permanencia en Primera mucho más cerca tras el seis de seis ante Real Sociedad y Espanyol, la cabeza visible del fondo Five Eleven Capital ultima las negociaciones con los notables de la entidad

Un enclave muy próximo al Ramón Sánchez-Pizjuán, en los confines ya del distrito Nervión-San Pablo, está acogiendo este lunes una cumbre a todas luces definitiva para la compra de la mayoría accionarial del Sevilla FC. Con el mismísimo Sergio Ramos presente, según varias fuentes, la cabeza visible del fondo Five Eleven Capital, que lleva varios meses negociando las condiciones del traspaso de poderes, estaría manteniendo una reunión para recortar los últimos flecos de una operación cifrada en alrededor de 450 millones de euros, siempre y cuando el primer equipo, como parece tras el arreón de la semana pasada, se mantenga en Primera división.

Las cámaras de ESTADIO Deportivo captaban poco antes de la siete de la tarde cómo Julio Senn, abogado del central camero y uno de los intervinientes en todas las gestiones, abandonaba el lugar de los hechos en taxi y sin hacer declaraciones que pudieran comprometer el resultado del trato, que ha vivido algunos momentos de incertidumbre por parte de las familias Del Nido, Castro, Alés Matador, Guijarro y Carrión, así como de la consultora que controla el paquete que perteneció a 'Los Americanos', deseando monetizar su 'herencia'. Más tarde, el propio Sergio Ramos y su hermano abandonaban el hotel, mientras que el vicepresidente sevillista y Pérez Solano lo hacían cerca de las 21:00 horas, seguidos de Carolina Alés y Fernando Carrión, otros consejeros de renombre.

Dudas con los actores, no con la 'película'

Las filtraciones acerca de la presencia de los notables en la mesa de negociaciones contrasta con la información manejada por ESTADIO Deportivo, que ha tenido conocimiento de que ni siquiera el abogado del consejo de administración, Alberto Pérez-Solano, se ha sentado con los representantes de Five Eleven Capital en representación de los máximos accionistas, quienes habrían delegado en Gonzalo Ávila para que intermediara junto a la consultora KPMG, responsable de la auditoría a las cuentas de la entidad, y JB Capital Markets, el banco de inversión que respalda a Martín Ink, dueño del fondo responsable de la compra. Sea como fuere, los avances de este lunes parecen evidentes.

Las cuentas claras y sobre la mesa: falta el dinero

Hace poco más de un mes, la famosa 'due diligence' auspiciada por KPMG para escudriñar las cuentas del Sevilla FC y conocer el estado real de su deuda a corto, medio y largo plazo, finalizaba con un resultado desconocido, aunque parece que con algunas dudas por parte de los compradores. Con todo, Sergio Ramos desveló que todo marchaba "por buen camino" y que habría "noticias muy pronto", dando por hecho que el proceso de compra avanzaba, más allá de que las cantidades inicialmente previstas (alrededor de 450 millones de euros en el escenario deseado de Primera división y un 30% menos en Segunda) se ajustaran. Los dos bandos hablaban de finales mayo como límite.