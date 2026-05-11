La Prórroga de Estadio Deportivo 3x36: Pellegrini, Flick, Sevilla, descenso, Ceballos...

Programa número treinta y seis de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con Pablo Casas y Fernando Ruiz como invitamos. La situación del Sevilla FC en la pelea por el descenso, la sexta clasificación consecutiva del Betis para Europa, hito histórico de Pellegrini, el final de Dani Ceballos en el Real Madrid, la victoria del FC Barcelona en el Clásico y la celebración del título de Liga o el momento de forma de Borja Iglesias, protagonistas del programa.

Este programa es el número 130, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante la Eurocopa de 2024 en Alemania, la cual acabó ganando la selección española. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.