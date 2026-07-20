La Prórroga de ESTADIO Deportivo especial Mundial 1x15: España campeona del mundo

Programa número quince de la edición especial de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' para el Mundial de 2026, patrocinado por Spagnolo; esta vez presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con Jose Luis Penella y Álvaro Palomo como invitados. Hablamos de la selección española y su gran victoria ante Argentina, así como de varios nombres propios como Luis de la Fuente.

Este programa es el número 147, siendo el decimoquinto y último de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Campeonato en el que la selección española parte como una de las favoritas. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.

Tal y como ocurrió con la Eurocopa de Alemania en 2024, la edición especial de 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo' ha traído suerte a la Selección.