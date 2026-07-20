Nueva opción del Sevilla para el centro del campo por 40.000 euros

José Ignacio Navarro tiene sobre la mesa el ofrecimiento de Victor Dican, pivote rumano que encajaría en los parámetros económicos nervionenses por su bajo precio

El centro del campo se erige en una de las asignaturas pendientes para José Ignacio Navarro en este mercado de fichajes después de las salidas de Batista Mendy, cedido en la 25/26, y de Gudelj tras finalizar contrato. Ya ha llegado Guridi, petición expresa de García Plaza, pero todavía queda apuntalar la medular, tanto la parcela defensiva como la creativa.

La dirección deportiva trabaja en este sentido con un margen muy estrecho de maniobra por la situación económica y un límite salarial que, de momento, no le permite inscribir a ninguna de las nuevas incorporaciones.

Victor Dican, ofrecimiento para la medular sevillista

En este sentido, el alto ejecutivo sevillano maneja múltiples opciones para potenciar la zona ancha y entre ellas se encuentra sobre la mesa el nombre de un pivote que supondría un desembolso de mínima envergadura para los nervionenses.

En este sentido, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, a las oficinas blanquirrojas ha llegado el ofrecimiento de Victor Dican, pivote rumano de 25 años que ahora milita en el Farul de su país y que este verano saldrá con total seguridad para dar el salto a una competición más competitiva por su interesante rendimiento en Rumanía, donde ha desarrollado hasta el momento la integridad de su carrera.

El futbolista, internacional con las selecciones inferiores rumanas y en el punto de mira de la absoluta, ha sido ofrecido y en el club, como trasladaron a su entorno, estudian esta posibilidad sin que todavía haya habido respuesta al respecto.

El precio del traspaso, irrisorio

Dican encajaría en los parámetros económicos nervionenses, pues, aunque todavía le queda un año de contrato en el Farul, donde este domingo comenzó la SuperLiga de Rumanía como titular, su traspaso resultaría accesible.

Y es que, como apuntan a ED, el montante rondaría los 40.000 euros y la ficha del centrocampista resultaría asumible para las restricciones a las que se enfrenta el Sevilla. Una cifra muy por debajo de su valor de mercado, situado ahora en 550.00 euros tras haber alcanzado los 900.00 euros antes de recalar en su actual club.

Osasuna, Alavés, Racing y Mallorca valoran su fichaje

Sus agentes lo están moviendo en el fútbol español y lo cierto es que, mientras esperan el pronunciamiento del Sevilla, despierta interés en clubes de Primera y de Segunda, donde valoran su incorporación. A día de hoy, los equipos que han mostrado un mayor interés son Osasuna, Alavés, el recién ascendido Racing y el descendido Mallorca, si bien hasta ahora no ha habido avances definitivos en ninguno de los casos.

A expensas de cómo transcurran estas conversaciones, Victor Dican disputó los 90 minutos en la jornada inaugural de la liga de su país, en la derrota del Farul por 2-1 contra el Cluj, equipo en el que se formó, reflejo de que es pieza importante pese a que su salida está cantada.

La temporada pasada disputó un total de 2.674 minutos repartido en 36 partidos con un saldo de dos goles.